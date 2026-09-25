Willian Panda lidera pesquisa para deputado estadual em Aparecida

Levantamento do IGAPE coloca candidato na primeira posição com 5,3% das intenções de votos entre os nomes citados no município

A 10 dias das eleições, o candidato a deputado estadual Willian Panda (Podemos) registra 5,3% das intenções de voto entre eleitores de Aparecida de Goiânia, segundo pesquisa do Instituto Gazeta de Pesquisas (IGAPE). Ele aparece na primeira posição numérica entre os nomes citados no município.

Desde o lançamento de sua candidatura, Panda tem percorrido cidades de Goiás para se reunir com moradores e lideranças locais. Nos encontros, ouve demandas de cada município e apresenta suas propostas para a Assembleia Legislativa.

O candidato também tem levado a campanha às ruas. Em palanque móvel e em visitas a áreas comerciais, conversando diretamente com eleitores e comerciantes sobre os desafios que enfrentam no dia a dia.

Panda afirma que a experiência acumulada em dois mandatos como vereador e em duas passagens pela Secretaria Municipal de Habitação de Aparecida o prepara para defender as demandas da cidade e atuar pelo povo goiano.

“Aparecida vai ter deputado. Conheço os desafios da nossa cidade e quero levar essa experiência para a Assembleia Legislativa. Estou percorrendo Goiás, ouvindo as pessoas e assumindo o compromisso de trabalhar por Aparecida e por todos os municípios goianos”, afirma Panda.

O IGAPE ouviu 800 eleitores de Aparecida de Goiânia entre os dias 16 e 19 de setembro. Encomendado pela TV Atual, o levantamento tem nível de confiança de 95% e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número GO-05686/2026. Entre os entrevistados, 45,4% não souberam ou não opinaram sobre a escolha para deputado estadual.