Willian Panda inaugura escritório político em Aparecida quarta-feira (15)

O pré-candidato a deputado estadual Willian Panda (Podemos) inaugura, nesta quarta-feira, 15 de julho, às 19h, escritório político em Aparecida de Goiânia em dobradinha com o deputado federal e presidente estadual do Podemos, Glaustin da Fokus.

O ato politico contará com a presença do prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, pré-candidato ao Senado Federal e ex-prefeito Gustavo Mendanha, e várias lideranças de Aparecida como vereadores, suplentes e secretários municipais que apoiam a reeleição do governador Daniel Vilela. A pré-candidata ao Senado, Gracinha Caiado, também foi convidada para participar do ato em Aparecida.

Willian Panda iniciou sua trajetória política em 2016, quando foi eleito vereador por Aparecida de Goiânia.

Em 2020, conquistou a reeleição, figurando entre os parlamentares mais votados do município.

Em 2022, disputou uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás, obtendo mais de 15 mil votos e conquistando a primeira suplência.

Em 2024, foi candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, ampliando sua participação no cenário político do município e consolidando sua atuação junto à população aparecidense.

Panda tem forte experiência e articulação em prol da construção de moradias em Aparecida. Filho de comerciantes da Vila Brasília, foi secretário municipal de Habitação na gestão municipal. Em apenas um e quatro meses à frente da Secretaria de Habitação, ao lado do prefeito Vilela, viabilizou a construção de 1040 apartamentos.

Agora, em 2026, coloca o nome à disposição dos eleitores como pré-candidato a deputado estadual, tendo como uma de suas principais bandeiras a luta pela moradia digna para todos, além do fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e urbano dos municípios goianos e a defesa da cidade de Aparecida na Alego.

Serviço

Evento: Inauguração do escritório político de Willian Panda

Data: 15 de julho de 2026 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Avenida Gervásio Pinheiro, Setor Solar Central Park, em frente à Praça da Cidade Administrativa Maguito Vilela, em Aparecida de Goiânia.