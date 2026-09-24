Wilder cobra melhorias na saúde



O candidato Wilder Morais questionou o atual governador sobre os motivos da saúde estar ruim para a maioria das pessoas



O candidato ao Governo de Goiás pelo Partido Liberal (PL), Wilder Morais, mostrou os investimentos que fez para saúde de Goiás durante seus mandatos como senador. Durante o debate da rádio CBN e do portal O Popular, Wilder foi questionado sobre como teria atuado para melhorar o serviço público, ele destacou os investimentos em diversos hospitais do estado.

“Como senador, destinei diversas emendas para hospitais de Goiás. Contribuir para credenciar unidades no SUS, investi em equipamentos e construção de hospitais”, ressaltou o candidato ao governo pelo PL, Wilder Morais.



Wilder Morais questionou o atual governador Daniel Vilela (MDB) porque não foram feitas melhorias na saúde de Goiás, uma vez que ele está à frente da gestão e não precisa aguardar o pleito de 2026 para tomar decisões. “O senhor vai resolver isso a partir do ano que vem ou a partir de agora? O senhor tem a caneta na mão e é o governador”, questionou.



Daniel fugiu dos questionamentos sobre quando deve resolver os problemas da saúde de Goiás, desviando o assunto e atacando Wilder Morais.

Wilder destacou as emendas que destinou para a saúde como senador. Para o Hospital de Aparecida de Goiânia foram destinados R$18 milhões através de emendas de; no Hospital Regional de Águas Lindas foram investidos R$16 milhões; em Guarani de Goiás, Wilder destinou R$200 mil para atenção básica de saúde; em Goiânia, Wilder destinou R$1,5 milhões para o Hospital de Câncer Araújo Jorge, entre outras ações.



“Eu vou resolver a saúde de Goiás. Eu vou criar o programa SUS-Goiás para credenciar hospitais privados e filantrópicos a receberem pacientes da rede pública. Com essa ação iremos aumentar leitos e diminuir as filas de cirurgias, que hoje chegam a 26 mil pessoas na espera. Saúde se faz com planejamento, eu sei como fazer e vou fazer”, declarou Wilder.



Ainda durante o debate da rádio CBN, Wilder respondeu sobre a segurança pública e garantiu que irá aumentar o efetivo de policiais e de patrulhas para dar segurança no campo e na cidade. “Nós temos cidades hoje que não tem policial, não tem viatura e nem delegacias. Vamos valorizar os polícias e trazer segurança para a população”, disse Wilder.



O candidato voltou a ressaltar que será parceiro das corporações e estará ao lado das forças de segurança em suas decisões. “Eu quero dizer aos policiais de Goiás que nós vamos estar juntos, vamos estar presente e vamos dar apoio a cada um daqueles que precisam do apoio jurídico do Estado”, reforçou Wilder.



Em suas considerações finais, Wilder destacou sua trajetória de vida e sua capacidade de gestão para assumir a administração do Estado de Goiás. “Eu conquistei a minha vida empresarial lá fora, eu nunca pintei o meio fio para o governo. Eu vendo tudo o que acontece no Estado, eu tenho uma missão hoje: trabalhar para você, eleitor. Eu quero que os jovens tenham a mesma oportunidade que eu tive, mas que ele possa resolver a sua vida no seu município sem afastar da família”, finalizou