Vox Brasil: Lula vira, vai a 51% e Flávio tem 49%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na pesquisa Vox Brasil divulgada neste domingo (18), a apenas uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, que acontecem no próximo dia 25. Lula registra 51% dos votos válidos, contra 49% do candidato do PL. Apesar da vantagem numérica de dois pontos percentuais, os candidatos permanecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro do levantamento.

A pesquisa também aponta uma diferença na percepção dos eleitores sobre quem vencerá a disputa. Para 46,9% dos entrevistados, Lula será o vencedor, enquanto 41,6% acreditam na vitória de Flávio Bolsonaro. O resultado expressa a expectativa dos participantes, não uma previsão do desfecho eleitoral.

Na avaliação da rejeição, os dois candidatos estão com o mesmo percentual: 45,3% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula ou em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum, evidenciando o elevado grau de resistência enfrentado por ambos nessa reta final.

O levantamento da Vox Brasil apresenta um cenário diferente daquele registrado pelo Datafolha na última quinta-feira (15), quando Flávio apareceu com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula. Em ambos os levantamentos, as diferenças estão dentro das respectivas margens de erro.

A pesquisa foi realizada entre 15 e 17 de outubro, com 2.100 eleitores em todo o país. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04332/2026.

Com agências