Violinista apresenta obra sobre o Césio-137 em concerto da Filarmônica

Suíte nº 3, “Goiânia”, do violinista e compositor Pablo Cid Bember, será apresentada no Teatro Escola Basileu França

A Orquestra Filarmônica de Goiás estreia nesta quinta-feira (3) a Suíte nº 3, “Goiânia”, composição do violinista e compositor Pablo Cid Bember, de 29 anos. A obra foi inspirada em dois elementos marcantes da capital: o toque dos caminhões da coleta seletiva e o acidente radiológico com o Césio-137, ocorrido em setembro de 1987.

A estreia ocorre no mês em que a tragédia completa 39 anos. A partir da melodia criada pelo músico Olemir Candido de Freitas, utilizada desde 2008 nos caminhões da coleta seletiva, Bember construiu uma obra que reúne texturas, melodias e contrapontos para representar paisagens sonoras do cotidiano goianiense.

“Trago, por meio de texturas, melodias e contrapontos, paisagens sonoras que dialogam com a realidade do dia a dia goianiense”, afirma o compositor.

A relação com o acidente também está na origem da inspiração, visto que, em 1987, o material radioativo foi encontrado em um aparelho de radioterapia abandonado e acabou sendo manuseado por catadores de materiais recicláveis.

O concerto será regido pelo maestro Neil Thomson, dentro da temporada 2026 Natureza e Sons.

Biografia

Natural de Bauru (SP), Bember é bacharel em Composição Musical pela Universidade Federal de Pelotas e pós-graduando em Gestão Cultural pela UEG. O músico atua em Goiás e já integrou a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, onde foi monitor e arranjador, além de trabalhar com a Orquestra Sinfônica de Goiânia e a própria Filarmônica, na qual atualmente é arquivista.