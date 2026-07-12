Vilela vistoria no Madre Germana o avanço de mais frentes de recapeamento

Antecipadas de agosto para este mês de julho, ações fazem parte de um programa de investimentos para recuperar 353 quilômetros de asfalto em trechos de 167 bairros de Aparecida

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, vistoriou nesta sexta (10) as obras de recuperação do asfalto em ruas do setor Madre Germana 1. O trabalho começou ontem e terá aplicação de fresagem e nova capa asfáltica nas ruas MG-3, MG-13, MG-16 e MG-17. No total, essas quatro vias receberão quase 1,5 km de asfalto novo, do tipo CBUQ, usinado, de longa vida útil.

Sob o olhar atento de Vilela, máquinas em atividade no local preparavam hoje a rua para receber a nova capa asfáltica. O prefeito inspecionou a frente de serviços para se certificar de que o recapeamento será concluído dentro do cronograma estabelecido. A projeção é que as intervenções no Madre Germana 1 sejam concluídas em 10 dias.

“A gente vistoria as obras todas as semanas justamente para mudar essa cultura de fazer de qualquer jeito. Eu não admito isso no nosso governo, não tolero o dinheiro público ser aplicado em coisa que não presta; o serviço tem que ser assim, bem feito, excelente, para resolver definitivamente”, disse Vilela.

O gestor visitou as obras com o secretário executivo de Infraestrutura, Rosildo Manoel, o vereador Mazinho do Madre Germana e outros auxiliares da administração.

O recapeamento no Madre Germana 1 ocorre em meio à maior ação da recuperação da malha viária já realizada em Aparecida. É o programa Pra Frente Aparecida, que prevê a execução de 353 quilômetros de microrrevestimento, além de 58 quilômetros de fresagem seguida da aplicação de nova capa em CBUQ em 167 bairros da cidade.

Serviços antecipados para este mês de julho

As primeiras frentes de trabalho, previstas inicialmente para agosto, foram antecipadas e começaram nesta semana pelos bairros Parque Real e Vila São Joaquim. O prefeito Leandro Vilela acompanhou nesta quinta (9) o início dos trabalhos. “Até outubro estaremos realizando recapeamento e asfalto novo em diversos pontos de Aparecida, nos quatro cantos da cidade”, assegurou Vilela.

O secretário Alfredo Soubihe explicou que a meta da gestão é recuperar gradualmente toda a malha viária do município ao longo dos próximos anos. “Nós estamos trabalhando muito para deixar neste ano metade da cidade com o pavimento recuperado. O planejamento é para que, até o final do mandato do prefeito Leandro Vilela, Aparecida tenha cerca de 80% da malha viária rejuvenescida.”

Assim como aconteceu em 2025, o recapeamento executado neste ano pela Prefeitura de Aparecida conta com a parceria do Governo de Goiás. “A gestão de alta produtividade feita no Estado é um modelo de boas práticas para nós aqui, em Aparecida. Assim como o então governador Ronaldo Caiado e o atual governador Daniel Vilela trabalham para devolver Goiás aos goianos, nós estamos trabalhando para devolver Aparecida aos aparecidenses”, concluiu o prefeito Leandro Vilela.

Planejamento semanal de microrrevestimento

Domingo | 12/07

Vila Santos Dumont

Rua Samambaia

Rua das Hortênsias

Avenida Walkyria

Rua Visconde de Ouro Preto

Rua das Rosas

Rua Visconde de Mauá

Segunda-feira | 13/07

Recanto dos Emboabas / Vila Brasília

Rua Marques de Itu

Rua Maringá

Rua Santo André

Terça-feira | 14/07

Vila Brasília

Rua Oiapoque

Rua Aruás

Rua Tupinambás

Quarta-feira | 15/07

Vila Brasília

Rua Icaraí

Rua Xingús

Rua Manaus

Rua Sapucaí

Rua Javaú

Rua Solimões

Rua Ivaí

Quinta-feira | 16/07

Vila Brasília

Avenida Brasília

Rua Paracatu

Rua Paraná

Rua da Estrada

Sexta-feira | 17/07

Jardim Imperial

Rua da Imperatriz

Rua das Ametistas

Sábado | 18/07

Jardim Imperial