Vilela retoma pavimentação de ruas no Buriti Sereno

As obras do programa Pra Frente Aparecida da Gestão Vilela seguem avançando em diferentes regiões do município e assim como no Buriti Sereno, as máquinas já trabalham nas ruas da Vila Romana, transformando a realidade da região. Com investimento estimado em R$ 15,5 milhões, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia executa serviços de drenagem, terraplanagem e preparação para a pavimentação na Vila Romana e em sequência entram na Vila Delfiore e e Jardim das Cascatas, na mesma região.

As obras tiveram início em maio e seguem dentro do cronograma estabelecido pela Prefeitura, com previsão inicial de conclusão até o final de 2026, beneficiando diretamente centenas de famílias que convivem há anos com problemas de poeira, lama e dificuldades de mobilidade.

“O que nós estamos fazendo aqui é levar dignidade para as pessoas. A Vila Romana aguardava há muitos anos por uma obra dessa dimensão. Estamos entregando infraestrutura completa, melhorando a mobilidade, a qualidade de vida e valorizando os imóveis da região. É assim que queremos transformar Aparecida, com obras que mudam a vida das pessoas”, destacou o prefeito Leandro Vilela.

Infraestrutura completa

Conforme o projeto, a obra contempla aproximadamente 23 ruas e 42 vielas, totalizando cerca de 9,7 quilômetros de vias que receberão pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), material reconhecido pela alta resistência e durabilidade. Além do asfalto, os serviços incluem drenagem pluvial e implantação de meio-fio nos trechos dos quatro bairros, conforme previstos em projeto.

O secretário executivo de Infraestrutura, Rosildo Manoel, explica que a obra segue uma sequência técnica rigorosa para garantir durabilidade e eficiência. “A execução segue uma sequência técnica planejada. Inicialmente, são realizados os serviços de drenagem pluvial, quando previstos em projeto. Em seguida, ocorre a etapa de terraplanagem e preparação da base da via. Após essas fases, é realizada a pavimentação asfáltica”, explicou.

Segundo ele, a drenagem é uma das etapas mais importantes do processo. “Não estamos apenas levando asfalto. Estamos construindo toda a infraestrutura necessária para que a obra tenha durabilidade e resolva problemas históricos da região. As galerias pluviais são executadas onde há necessidade técnica, garantindo o correto escoamento das águas da chuva e evitando erosões e alagamentos”, ressaltou.

Fim da poeira e da lama

Ainda segundo o secretário executivo de Infraestrutura, antes do início das obras, os moradores enfrentavam transtornos frequentes provocados pela falta de pavimentação e de um sistema adequado de drenagem. Em períodos de estiagem, a poeira comprometia a qualidade de vida da população. Já durante as chuvas, a lama dificultava a circulação de veículos e pedestres.

Para o prefeito Vilela, a obra representa uma mudança definitiva na realidade do bairro. “Quando essa obra estiver pronta, o morador vai deixar para trás os transtornos causados pela poeira e pela lama. É uma transformação que impacta diretamente o dia a dia das famílias, melhora a mobilidade, traz mais segurança e garante mais qualidade de vida para todos”, afirmou.

Pra Frente Aparecida

A frente de trabalho integra o programa “Pra Frente Aparecida”, que já possui intervenções em andamento em diversas regiões da cidade, incluindo as obras de asfalto novo no Buriti Sereno e Colina de Homero e a construção de galerias pluviais na Avenida Copacabana, no Setor Serra Dourada.

“Estamos realizando um grande pacote de investimentos; São obras em todas as regiões da cidade, com planejamento, responsabilidade e respeito ao dinheiro público. Nosso compromisso é continuar avançando para entregar uma Aparecida cada vez melhor para a população”, finaliza o prefeito Vilela.