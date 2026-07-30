Vilela prepara recapeamento do Vila das Pedras e Rosa do Sul

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, conversou na quarta (29) com comerciantes e moradores dos bairros Parque Rio das Pedras e Jardim Rosa do Sul. Ele esteve nos dois setores para certificar se o recapeamento e outras melhorias feitas pela gestão municipal na região e em toda a cidade têm atendido às expectativas da população.

O diálogo presencial com os moradores é rotina na agenda do prefeito. Leandro Vilela sai às ruas para ouvir se a população está satisfeita com os serviços prestados pela Prefeitura de Aparecida e o que pode ser feito para melhorar as entregas do município.

Além de conferir, ele próprio, se o recapeamento no Rio das Pedras e no Rosa do Sul avançou conforme o cronograma, Vilela ouviu empresários e moradores. E recebeu deles avaliações sobre a qualidade das obras.

Vilela afirmou: “Estamos lutando para colocar a cidade nos eixos, para tornar Aparecida uma cidade melhor. E tudo isso exige muito trabalho e dedicação; é por isso que a cidade está ficando desse jeito, bem cuidada, preservada, com boa malha asfáltica, limpa e organizada”.

Recapeamento é feito com asfalto tipo CBUQ, de alta resistência e longa vida útil – Foto: Rodrigo Estrela

Proprietário de uma farmácia no Rosa do Sul, senhor Adão aprovou as benfeitorias que a Prefeitura de Aparecida está realizando no bairro. “Nós estamos satisfeitos com essa nova administração.”

A Rua das Américas, no Parque Rio das Pedras, recebeu ontem uma nova capa asfáltica, após passar pelo processo de fresagem. Esse tratamento preparou a via para receber o revestimento com asfalto usinado, do tipo CBUQ, considerado de alta resistência e de longa vida útil.

O mesmo foi feito em ruas do Jardim Rosa do Sul. Conforme o cronograma da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a fresagem e a implantação de nova capa asfáltica são executadas hoje nas ruas Dália, Jasmim, Orquídeas e Tulipa.

O secretário de Infraestrutura, Alfredo Soubihe, e o secretário executivo da pasta, Rosildo Manoel, acompanharam o prefeito e asseguraram que as intervenções seguem a pleno vapor. Eles lembraram que as frentes de recapeamento estavam previstas para começar em agosto, mas foram adiantadas para este mês, por determinação do prefeito Vilela.

Recapeamento contempla 167 bairros

O recapeamento no Rio das Pedras e no Rosa do Sul integra o programa de investimentos Pra Frente Aparecida. Ele é executado pela gestão do prefeito Leandro Vilela, em parceria com o Governo de Goiás, com o intuito de recapear 353 quilômetros de vias, em 167 bairros da cidade, sendo 295 quilômetros através de microrrevestimento asfáltico e 58 quilômetros com serviços de fresagem e aplicação de nova capa de asfalto.

Nas últimas semanas, a Prefeitura de Aparecida executou o recapeamento em bairros como Jardim Ipiranga, Village Garavelo, Parque Real, Vila Brasília, Jardim Alto Paraíso, Residencial Caraíbas e Jardim Maranata, entre outros.

Confira a programação para esta quinta (30)

Serviço: microrrevestimento

Rua 516 – Jardim Mont Serrat

Rua 503 – Jardim Mont Serrat

Rua 501 – Jardim Mont Serrat

Rua Igarapé – Jardim Mont Serrat

Avenida dos Buritis – Jardim Mont Serrat

Serviço: fresagem + capa asfáltica

Rua 138 – Jardim Tropical

Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Alto Paraíso

Rua da Páscoa – Setor Colonial Sul

Avenida Argélia – Parque Hayala

Rua Nevada – Setor Colonial Sul

Rua Orquídeas – Jardim Rosa do Sul

Rua Tulipa – Jardim Rosa do Sul

Rua Begônia – Jardim Belo Horizonte Acréscimo II

Avenida das Acácias – Residencial Brasicon I

A Seinfra informa que a programação pode ser alterada devido a fatores como condições climáticas, vazamentos, veículos estacionados sem possibilidade de remoção e atendimento a demandas emergenciais com necessidade de remanejamento das equipes, entre outros.