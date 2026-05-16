Vilela entrega reforma geral da Escola Municipal Cidade Vera Cruz I

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, entregou a reforma geral da Escola Municipal Cidade Vera Cruz I, localizada no bairro Cidade Vera Cruz. A solenidade contou ainda com a presença da secretária municipal de Educação, Núbia Farias, vereadores, servidores do município, alunos e comunidade escolar. Gracinha Caiado, que foi coordenadora do maior programa social do país, participou da entrega que faz parte da comemoração do aniversário de 104 anos de Aparecida.

Durante a entrega, o prefeito Leandro Vilela destacou o compromisso de gestão com a valorização da educação pública e afirmou que os investimentos realizados representam respeito às crianças, aos profissionais da educação e à população de Aparecida.

“São mais de R$ 2 milhões investidos só nessa unidade. Mas o mais importante é nós termos respeito pelas nossas crianças, pelos nossos professores, diretores, coordenadores e toda a equipe da escola. Isso aqui é dignidade. É realmente normas e valorizar aquilo que precisa ser feito”, afirmou o gestor.

A escola atende 396 crianças, além de mais de 80 estudantes apoiados pelo Atendimento Educacional Especializado – Foto: Rodrigo Estrela

A reforma da Escola Municipal Cidade Vera Cruz faz parte de um pacote de investimentos da Prefeitura de Aparecida para revitalizar totalmente cinco unidades escolares. O investimento total é de cerca de R$ 13 milhões. Além da unidade da Cidade Vera Cruz, já foram concluídas as reformas das escolas municipais Levina Martins, Guiomar Rosa de Oliveira, João Cândido da Silva e Telma Regina.

Melhorias realizadas na escola

A Escola Municipal Cidade Vera Cruz recebeu mais de 25 serviços de reforma, ampliação, modernização e adequação estrutural. Entre as melhorias realizadas estão a substituição completa do telhado, forros, calhas e revisão da estrutura metálica; construção de novas salas; implantação de nova sala dos professores; reorganização da área administrativa; adequação da cozinha e dos banheiros dos alunos e professores; instalação de nova rede elétrica, iluminação e rede de dados; além de pintura geral interna e externa de toda a escola.

É a segunda semana consecutiva, neste mês de maio, em que a gestão do prefeito Leandro Vilela entrega escolas completamente reformadas – Foto: Rodrigo Estrela

A escola também ganhou uma sala equipada para funcionar como laboratório de informática e teve revitalização das áreas externas, planejamento de grama, reforma de muros, obstruções e esquadrias, execução de calçadas e restauração de brinquedos do playground. O investimento total na obra foi de R$ 2.387.068,22.

Mais investimentos em educação

Leandro Vilela ressaltou o esforço da administração também na entrega de uniformes e kits escolares para os mais de 55 mil alunos da rede municipal, melhoria da merenda escolar, modernização das cozinhas escolares e substituição de bonecas antigas.

O prefeito informou ainda que a gestão já iniciou neste ano a reforma de outras dez unidades escolares do município. “Nosso compromisso é continuar melhorando a educação de Aparecida”, afirmou Vilela.

Gracinha: “Não existe futuro sem investimento em educação”

A ex-primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, destacou a transformação vívida pela cidade nos últimos anos. “Em pouco mais de dois anos, o prefeito Leandro está fazendo o que não foi feito durante muitos anos. Você chega em Aparecida e vê a diferença em todas as áreas.”

Prefeito Vilela: “isso aqui é dignidade. É realmente respeitar e valorizar aquilo que precisa ser feito” – Foto: Rodrigo Estrela

Gracinha ressaltou a importância de oferecer uma estrutura digna para os estudantes e declarou, emocionada: “Quando a diretora falou que chovia dentro da escola como se fosse dentro de casa, isso mostra o quanto essa obra era necessária. Não existe futuro sem investimento em educação”.

Programa contínuo de manutenção nas escolas

A secretária municipal de Educação, Núbia Farias, ressaltou que além das grandes reformas, a Prefeitura de Aparecida mantém um programa contínuo de manutenção em toda a rede municipal.

“Nosso objetivo é que todas as escolas sejam contempladas com melhorias. Temos programas permanentes de manutenção, aquisição de equipamentos, climatização, reparos estruturais e adequações fáceis para garantir conforto e segurança”, explicou Núbia.

Em relação aos avanços educacionais, Núbia apontou que nos últimos meses a rede municipal teve nove escolas premiadas no Estado de Goiás e eliminou significativamente o número de unidades com baixo desempenho, além de progresso no combate à evasão escolar com ações integradas junto ao Ministério Público, Conselhos Tutelares e Assistência Social.

“Mais conforto e melhoria no aprendizado dos alunos”

Salas reformadas e modernizadas oferecem mais conforto e segurança aos alunos e professores – Foto: Rodrigo Estrela

A Diretora da Escola Municipal Cidade Vera Cruz há 29 anos, Sirleide Auxiliadora Paulino relatou: “A última reforma tinha mais de 16 anos. Chovia dentro das salas e muitas vezes não sabíamos onde colocar as crianças. Hoje nossa escola ficou maravilhosa e isso impacta diretamente no aprendizado dos alunos”. A escola atende 396 crianças, além de mais de 80 estudantes acompanhados pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Parlamentares acompanham a entrega da reforma

Participaram também do evento o deputado estadual Veter Martins e os vereadores Camila Rosa, Ataídes Neguinho, Edinho, Diogo Tufão, Tatá Teixeira, Rogério Almeida, Almeidinha, Isaac Martins, Gleison Flávio, Rosinaldo Boy e Dieyme Vasconcelos.