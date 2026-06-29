Vilela entrega 1ª reforma da história da Escola João Cândido da Silva

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, entregou nesta sexta-feira, 26, a 1ª grande reforma da Escola Municipal João Cândido da Silva, no setor Papillon Park. Construída há 16 anos pelo então prefeito Maguito Vilela, a unidade recebeu ampla revitalização estrutural, com investimento de R$ 3,19 milhões, beneficiando diretamente 696 estudantes e 62 profissionais da educação.

A entrega faz parte da 1ª etapa do programa de reformas das escolas municipais desenvolvido pela gestão Vilela. Desde a inauguração da unidade, em 2010, a escola nunca havia passado por uma reforma completa. As intervenções contemplaram modernização da infraestrutura, ampliação dos espaços pedagógicos, melhorias de acessibilidade, novas instalações elétricas e ambientes mais adequados para o ensino e a aprendizagem.

A solenidade contou com a presença da secretária municipal de Educação, Núbia Farias, do deputado estadual Veter Martins e dos vereadores Arnaldo Leite, Camila Rosa, Dieyme Vasconcelos, Tatá Teixeira, Almeidinha e Professor Clusemar.

O prefeito Vilela destacou que a escola nunca havia passado por uma reforma completa desde sua inauguração e ressaltou o compromisso da gestão em entregar obras concluídas.

“Encontramos uma realidade muito diferente da que vemos hoje. Aqui não havia entrada coberta, o estacionamento era de terra. Hoje entregamos uma escola de alto padrão, preparada para receber nossas crianças com dignidade e qualidade”, afirmou.

O prefeito relembrou uma conversa com a diretora da unidade logo no início da gestão. “Quando visitei esta escola, a diretora Fabíola me disse que não acreditava mais que a reforma sairia do papel, porque muitas promessas haviam sido feitas ao longo dos anos. Eu disse que mudaríamos essa página da história de Aparecida: em vez de anunciar, entregaríamos as obras prontas. E hoje estamos cumprindo esse compromisso.”

Leandro Vilela ainda ressaltou que investir na educação significa investir no futuro da cidade e lembrou outras ações realizadas pela gestão, como a melhoria da merenda escolar, a entrega de uniformes e a valorização dos profissionais da educação com o pagamento da progressão funcional.

Escola mais moderna e acessível

A reforma contemplou a reconstrução da cozinha, reforma dos banheiros, construção de sanitários acessíveis para pessoas com deficiência (PCD), implantação de uma Sala Maker, nova sala dos professores, ampliação das áreas cobertas de convivência, substituição completa das instalações elétricas e da rede de dados, além da construção de uma nova sala de aula e recuperação do playground.

A secretária Núbia Farias destacou que a obra representa um novo momento para a rede municipal.

“Reformar uma escola mantendo as aulas é um grande desafio, mas o resultado mostra que valeu a pena. Hoje celebramos um espaço muito mais bonito, acolhedor e preparado para garantir uma educação de qualidade. Nosso objetivo é oferecer às crianças ambientes onde elas possam aprender, permanecer e construir um futuro melhor.”

Ela também ressaltou o trabalho conjunto entre equipes técnicas, gestores, professores e servidores para que a reforma fosse concluída sem interromper o atendimento aos estudantes.

Mais autoridades presentes

Também participaram da cerimônia os secretários municipais André Fortaleza (Articulação Política e Esportes), coronel Éder Fernandes (Segurança Pública), Carol Araújo (Assistência Social e Políticas Publicas para as Mulheres) e Ozéias Laurentino (Comunicação); e o comandante da Guarda Civil Municipal, Milton Sobral, além de servidores, profissionais da educação e moradores da região.