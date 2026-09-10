Vilela avança na construção de parque ecológico no Serra Dourada 3

Complexo de áreas verdes com 84 mil metros quadrados se soma a outras duas grandes obras executadas no seu entorno, pela gestão Vilela, para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores da região

Segue a pleno vapor a implantação do parque ecológico do setor Serra Dourada 3. Com 84 mil metros quadrados, o complexo de áreas verdes na divisa com o bairro Jardim Belo Horizonte, na região central de Aparecida, é um dos mais novos espaços de lazer, convivência e preservação ambiental construídos pela administração municipal, na gestão do prefeito Leandro Vilela.

As obras são custeadas com recursos próprios da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que gerencia a instalação do parque. Localizado ao lado do condomínio Águas Claras, na área do então Departamento de Parques e Jardins, o equipamento público terá pista de caminhada, playground, academia ao ar livre, pergolado e um lago com ponte, além de estacionamento para os visitantes.

Os trabalhos avançam neste momento com a instalação das grades no entorno do parque e das calçadas. Além disso, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) faz os preparativos para pavimentar a pista interna e as vagas de estacionamento, que, somadas, terão cerca de 3 mil metros quadrados.

“Como sempre fazemos na nossa gestão, nós não lançamos obras; estamos aqui para entregar pronto para a população usufruir. E o parque do Serra Dourada vai ao encontro do que queremos para Aparecida: uma cidade viva, vibrante, bonita, cheia de áreas verdes, bem cuidada, bem iluminada, segura e respeitada, resgatando assim a autoestima da nossa população”, ressalta o prefeito Leandro Vilela.

Ele enfatiza que o parque é construído com máquinas e equipes da própria administração municipal. E, em parceria com o Governo de Goiás, conta com mão de obra também de reeducandos do sistema prisional. Entre as equipes da Prefeitura de Aparecida, atuam nas obras servidores da Seinfra e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Melhorias no entorno do parque

O parque ecológico poderá ser acessado pela Avenida Copacabana, na entrada norte, e pelo novo acesso Jardim Belo Horizonte-Serra Dourada, na entrada sul. Construída em 2025 pela gestão do prefeito Vilela (logo no 1º ano desta administração), a nova via já está sinalizada e iluminada com LED.

“Eu tenho certeza que, quando o parque ecológico estiver concluído, esse acesso do Jardim Belo Horizonte ao Serra Dourada será uma das avenidas mais bonitas de Aparecida”, pontua a secretária de Meio Ambiente, Pollyana Borges. É que este novo acesso interbairros está margeado por áreas verdes e lagos de ambos os lados.

Na face norte do parque, a Prefeitura de Aparecida está executando outra obra, na Avenida Copacabana. É uma intervenção para melhorar a drenagem das águas das chuvas e solucionar os alagamentos que se formavam ali. Além de nova rede de drenagem, a Seinfra entregará a obra fresando e aplicando uma capa asfáltica no trecho em frente ao parque. Com asfalto do tipo CBUQ, considerado o mais durável e confiável do mercado, a revitalização no pavimento alcançará uma área de mais de 3,4 mil metros quadrados de extensão na Avenida Copacabana.