Além das obras no Serra Dourada 3 e da revitalização do Colina Azul, Gestão Vilela elabora projetos para novos espaços no Setor Tiradentes e no Alto Paraíso

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia avança na implantação de novos espaços públicos voltados ao lazer, à convivência e à preservação ambiental. Atualmente, a Gestão Vilela executa as obras do Parque Ecológico Águas Claras e a revitalização do Parque Colina Azul. Além dessas intervenções, a administração municipal trabalha na elaboração de projetos para a construção de parques no Setor Tiradentes e na região do Alto Paraíso.

Com 84 mil metros quadrados, o Parque Ecológico Águas Claras está em construção na divisa do Setor Serra Dourada 3 com o Jardim Belo Horizonte, na região central do município. O projeto prevê pista de caminhada, playground, academia ao ar livre, pergolado, estacionamento e um lago com ponte. Também estão previstas quadras poliesportivas e de beach tennis, espaço para animais de estimação e mirantes próximos ao lago.

As obras são custeadas com recursos próprios da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semma), responsável pela implantação do parque, e contam com a atuação de equipes das secretarias de Infraestrutura e de Desenvolvimento Urbano. A parceria com o Governo de Goiás também garante a participação de reeducandos do sistema prisional nos trabalhos.

Atualmente, a execução das quadras poliesportivas e de beach tennis é a principal frente de trabalho no local. O projeto também contempla a preservação das nascentes existentes no terreno, com a criação de espaços que permitam aos visitantes aproveitar a paisagem natural.

O prefeito Leandro Vilela destaca que a proposta é entregar espaços públicos estruturados para a população. “Como sempre fazemos na nossa gestão, nós não lançamos obras; estamos aqui para entregar pronto para a população usufruir. E o parque do Serra Dourada vai ao encontro do que queremos para Aparecida: uma cidade viva, vibrante, bonita, cheia de áreas verdes, bem cuidada, bem iluminada, segura e respeitada, resgatando assim a autoestima da nossa população”, afirma.

A secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Pollyana Borges, explica a importância de conciliar a implantação dos equipamentos de lazer com a conservação ambiental. Ao apresentar o projeto, ela explicou que a área possui nascentes e que os mirantes permitirão maior aproximação dos visitantes com o lago.

“Há várias nascentes dentro dele, então vamos ter alguns mirantes para que as pessoas possam ficar mais próximas ali do lago”, destaca.

Revitalização do Parque Colina Azul

Outra frente de trabalho é a recuperação do Parque Colina Azul. A intervenção prevê melhorias na estrutura do espaço, recuperação de áreas ambientais e reorganização do entorno, com o objetivo de devolver à comunidade um ambiente adequado para lazer, convivência e contato com a natureza.

Os serviços já começaram com a limpeza da área e a retirada de árvores da espécie leucena, que serão substituídas pelo plantio de novas árvores. O projeto também contempla a execução de galerias pluviais, melhorias na iluminação pública e substituição dos brinquedos.

A proposta inclui ainda a retirada do muro existente e a instalação de gradil, para ampliar a integração do parque com a área urbana. No entorno, estão previstas a adequação do meio-fio e a criação de vagas de estacionamento, com reorganização da via próxima ao espaço.

A revitalização é realizada por meio de parceria com o Ministério Público de Goiás (MP-GO), conforme Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A recuperação da área também envolve o cuidado com a nascente existente no parque, reforçando o papel ambiental do espaço para a região.

Leandro Vilela reforça que a recuperação do parque também depende da participação da comunidade na preservação do espaço. “Vamos pedir a colaboração e cooperação da população. Olha como está isso aqui. Nós estamos falando de dinheiro público. Vamos deixar arrumado, mas precisamos da colaboração de todos, senão a cidade não fica do jeito que queremos. Nós vamos fazer a nossa parte e vamos continuar fazendo, mas precisamos que a população também ajude a cuidar”, continua.

Na sequência, Pollyana ressalta que a revitalização vai além das melhorias na estrutura física e representa a recuperação de um espaço de convivência para os moradores. “A recuperação do parque Colina Azul é importante não apenas pela melhoria da estrutura, mas também pela possibilidade de devolver à comunidade um espaço adequado para convivência, lazer e contato com o meio ambiente. A limpeza é o primeiro passo e, a partir dela, vamos avançar para que o parque possa ser utilizado novamente pelas famílias”, continua.

Novos projetos em elaboração

Além das intervenções em andamento, a Gestão Vilela trabalha na elaboração de projetos para ampliar a oferta de parques em diferentes regiões da cidade. Um deles está previsto para o Jardim Tiradentes e deverá ser implantado em parceria com o Governo de Goiás. Outro projeto contempla a região do Alto Paraíso, onde a proposta é criar um novo espaço público de lazer e convivência.