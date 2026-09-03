Vereadora em Goiânia, Daniela da Gilka anuncia apoio a Vanderlan

Parlamentar destaca benefícios destinados à capital pelo senador nas áreas de saúde, infraestrutura e educação

A vereadora de Goiânia Daniela da Gilka (PRTB) declarou apoio à candidatura do senador Vanderlan Cardoso (PSD) à reeleição para o Senado.

Segundo ela, o senador trabalhou, ao longo do mandato, em defesa dos interesses de Goiás, destinando recursos para auxiliar prefeitos e vereadores em suas demandas.

“Precisamos reconduzi-lo ao Senado para que esse trabalho continue. Em Goiânia, por exemplo, ele atuou no fortalecimento da saúde, da infraestrutura e da educação. Por isso, tem nosso reconhecimento e apoio”, declarou a vereadora.

Vanderlan agradeceu o apoio e enfatizou que vai continuar atuando em defesa dos municípios.

“Recebemos, com muita honra, o apoio da vereadora Gilka. Ela é uma liderança expressiva. O apoio aumenta nossa responsabilidade e, sem dúvidas, vamos continuar trabalhando com muita responsabilidade para honrar nosso Estado de Goiás”, afirmou.