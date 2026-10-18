Vacinação de estudantes nos colégios segue até 23/10

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já aplicou 1.583 doses na campanha de vacinação nos colégios militares do município. Iniciada em 29 de setembro, a ação segue até 23 de outubro e busca ampliar a cobertura vacinal, atualizar a caderneta de crianças e adolescentes e prevenir doenças.

Para além da vacinação disponível o ano inteiro na rede da SMS, na Central de Imunização e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), essa iniciativa integra as estratégias de prevenção e ampliação do acesso à saúde das gestões do prefeito Leandro Vilela e do governador Daniel Vilela.

Até o momento, as ações foram concluídas nos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) Nader Alves dos Santos (Setor Pontal Sul) e Madre Germana, este localizado no bairro de mesmo nome. O cronograma prevê, ainda, atendimentos nos Colégios Estaduais da PM Colina Azul, em 19 de outubro, e no Mansões Paraíso, ambos nos bairros de mesmo nome, sendo este último nos dias 21, 22 e 23 de outubro.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Herica Leguizamon, destaca a importância da vacinação no ambiente escolar. “A escola é um espaço estratégico para promover saúde e conscientização. Facilitar o acesso às vacinas amplia a proteção de crianças e adolescentes, contribui para reduzir a circulação de doenças e beneficia toda a comunidade. Vacinar é uma responsabilidade coletiva”, afirma.

A coordenadora de Imunização, Renata Cordeiro, reforça o papel das famílias na prevenção. “Manter a caderneta atualizada é um cuidado essencial com a saúde das crianças e dos jovens. As vacinas previnem doenças que podem causar complicações graves. Por isso, orientamos pais e responsáveis a acompanhar a situação vacinal dos estudantes e aproveitar as oportunidades de imunização”, orienta.

Renata ainda acrescenta que a mobilização nos colégios militares também tem foco na imunização de estudantes que ainda não foram vacinados contra meningite e HPV.

Do total informado pela SMS, até o momento, nos colégios militares foram aplicadas 958 doses contra a influenza, 243 contra difteria e tétano (DT), 167 da meningocócica ACWY, 112 contra febre amarela (FA), 41 contra hepatite B (HB), 29 contra o HPV, 28 da tríplice viral (TV) e cinco contra a covid-19.