De acordo com a agência russa de notícias, a vacina foi desenvolvida em colaboração com diversos centros de pesquisa. Ensaio pré-clínicos demonstraram que a dose suprime o desenvolvimento de tumores e de potenciais metástases.

O Centro Nacional de Pesquisa Médica do Ministério da Saúde russo informou que trabalha com duas linhas de vacinas oncológicas. Uma delas é uma vacina personalizada que utiliza tecnologia mRNA, a mesma utilizada em doses contra a covid-19.

“Com base na análise genética do tumor de cada paciente, uma vacina única é criada para ‘ensinar’ o sistema imunológico a reconhecer células cancerígenas”, detalhou o centro de pesquisa russo.

O segundo imunizante é a Enteromix, formulada com base numa combinação de quatro vírus não-patogênicos que têm a habilidade de destruir células malignas e, simultaneamente, ativar a imunidade de pacientes contra um tumor.

Paciente mostra melhoras

De acordo com o mestre, MD e PhD em Oncologia, Dr. Wesley Pereira Andrade, a tecnologia de mRNA instrui as células do organismo a produzir proteínas específicas ligadas às células cancerígenas. “Esse mecanismo desencadeia uma resposta imunológica capaz de reconhecer e eliminar essas células malignas. O diferencial desse método está na personalização: a vacina é projetada com base na análise genética do tumor de cada paciente, tornando o tratamento altamente específico e direcionado. Mas, isso gera uma complexidade logística maior pois não é uma produção em larga escala, é uma produção individualidade para cada paciente em específico”, comenta.

Alexander Gintsburg, diretor do Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, destacou que os testes pré-clínicos mostraram resultados promissores. Segundo ele, a vacina demonstrou potencial para inibir o crescimento de tumores e impedir a disseminação do câncer (metástases).

Apesar dos resultados preliminares encorajadores, o imunizante ainda precisa passar por ensaios clínicos para comprovar sua segurança e eficácia em humanos. Caso os testes sejam bem-sucedidos, a distribuição gratuita começará já em 2025, oferecendo novas possibilidades de tratamento para pacientes oncológicos.