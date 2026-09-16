Tenente Rhainna desponta em pesquisa para deputada federal

Policial militar repete percentual registrado na Grande Goiânia; novo levantamento do IGAPE ouviu 2 mil eleitores em 86 municípios

A tenente da Polícia Militar Rhainna, candidata a deputada federal por Goiás, voltou a aparecer entre os nomes citados espontaneamente pelos eleitores em pesquisa do Instituto IGAPE. No novo levantamento, realizado em 86 municípios goianos, a candidata registra 0,3% das intenções de voto.

É a segunda pesquisa consecutiva do instituto em que Rhainna alcança 0,3%. No levantamento anterior, realizado na Região Metropolitana de Goiânia, a policial militar também havia registrado o mesmo percentual na pesquisa espontânea para a Câmara dos Deputados.

A nova pesquisa amplia a abrangência territorial do levantamento anterior. Foram ouvidos 2 mil eleitores em 86 municípios de diferentes regiões de Goiás, entre os dias 9 e 14 de setembro.

“É um resultado espetacular, pois é a primeira vez que disputo uma vaga na Câmara Federal. Na eleição passada tentei vaga na Assembleia Legislativa”, afirma Rhainna. Em 2022, ela concorreu ao cargo de deputada estadual e ficou na suplência.

Policial militar há 21 anos, Rhainna construiu sua trajetória profissional principalmente na área operacional. O currículo inclui cursos e especializações em inteligência, tiro e Força Tática, além de duas promoções por ato de bravura em ocorrências envolvendo confrontos com criminosos.

A candidata também desenvolve projetos voltados à capacitação de mulheres. Entre eles estão o “Atire como uma Garota” e o curso “Femme Defense — Feminina sim, indefesa nunca”, direcionados à preparação de mulheres para situações de defesa.

Na campanha deste ano, Rhainna adotou a segurança pública como uma de suas principais bandeiras. “Também defendo a redução de impostos e a valorização de trabalhadores, empreendedores e produtores goianos”, conta.

Pesquisas

Na primeira pesquisa do IGAPE, realizada entre 3 e 7 de setembro na Região Metropolitana de Goiânia, Rhainna apareceu com 0,3% das citações espontâneas para deputada federal. O levantamento ouviu 1.200 eleitores, com margem de erro de 2,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número GO-08782/2026.

Já o novo levantamento foi realizado entre 9 e 14 de setembro, com 2 mil eleitores de 86 municípios de Goiás. A margem de erro informada é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob o número GO-01814/2026 e foi encomendada pela TV Atual, afiliada da Record News.