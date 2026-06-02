Sime apresenta 2 mil ofertas de trabalho em Aparecida

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, inicia a semana com 2.048 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Municipal de Emprego (SIME), nesta semana. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho para a população.

A captação de vagas é realizada em parceria com o Governo de Goiás, no âmbito da Secretaria da Retomada e do Programa Mais Emprego. O trabalhador também tem acesso às oportunidades pelo aplicativo Minha Vaga, disponível gratuitamente nas lojas iOS e Android, permitindo candidatura online.

Para consulta presencial das vagas disponíveis, a Secretaria do Trabalho reforça que os interessados devem procurar o SIME diretamente nas unidades dos SACs do município, onde são dadas orientações e realizado o encaminhamento para os processos seletivos.

As vagas são atualizadas diariamente no portal da Secretaria: trabalho.aparecida.go.gov.br . Informações também podem ser obtidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Vagas em destaque:

300 Operador de telemarketing

200 Repositor de mercadorias

195 Auxiliar de produção

169 Motorista de caminhão

135 Auxiliar de estoque

132 Auxiliar de serviços gerais

100 Auxiliar de armazém

95 Auxiliar de logística

85 Ajudante de carga e descarga

Outras oportunidades incluem vagas para jovem aprendiz, auxiliar de deposito, movimentador de mercadoria, açougueiro desossador, chapeiro, consultor de vendas, operador de caixa, operador de loja, salgadeiro, entre outras funções.

Onde se candidatar presencialmente:

Unidades do SAC (sem agendamento):

Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Unidades Vapt-Vupt (com agendamento):

Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping.

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Sábado (Buriti Shopping), das 8h às 13h.

Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

Empresas interessadas em divulgar vagas no SIME podem entrar em contato pelo WhatsApp: (62) 9 9297-4113.

Acesso digital

O trabalhador também pode realizar o cadastro online pelo site https://webio.aparecida.go.gov.br/, criar seu perfil e emitir a carta de encaminhamento sem sair de casa, garantindo mais agilidade e comodidade no processo de candidatura.