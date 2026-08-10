Show de Zezé leva 50 mil ao Aparecida é Show

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, acompanhado da primeira-dama Lana Bezerra, participou na noite do último domingo (9) do encerramento da 17ª edição do Aparecida é Show. O último dia da festa teve como atração principal o cantor Zezé Di Camargo, que retornou ao evento após alguns anos e protagonizou o show mais aguardado pelos aparecidenses. Segundo a organização, 50 mil pessoas participaram da última noite, público recorde desta edição, e mais de 100 mil pessoas passaram pelo evento durante os quatro dias de programação.

Ao fazer um balanço da festa, o gestor municipal destacou a participação da população e a importância de garantir momentos de lazer, cultura e entretenimento, além das ações de infraestrutura e serviços públicos realizados pela gestão.

“Passaram aqui mais de 100 mil pessoas nesses quatro dias. Há tempo de trabalhar, há tempo de fazer entregas, há tempo de fazer aquilo, mas é preciso ter também os bons momentos para a população ter esses momentos de diversão, de alegria”, afirmou.

O prefeito também ressaltou a parceria com o Governo de Goiás, que possibilitou a realização da festa, e destacou que o evento contribui para movimentar a economia e divulgar Aparecida de Goiânia.

“Essa nossa parceria com o Governo de Goiás, com o governador Daniel Vilela, nos proporcionou fazer esse evento aqui, trazendo mais uma vez o Aparecida é Show para a nossa população. A grade de artistas que tivemos aqui, hoje é Zezé Di Camargo, a população adora e isso é para a cidade, para a população, divulga também, traz potencialidades e movimenta o comércio local”, destacou.

Os shows também mobilizaram moradores que acompanharam a festa durante os quatro dias. Moradora de Aparecida de Goiânia, Laura Tavares esteve presente em todas as noites do evento e destacou a variedade da programação. “Eu vim todos os dias e aproveitei muito. Cada noite teve uma atração diferente, e foi muito bom poder ter um evento desse tamanho perto de casa, com música, diversão e espaço para toda a família. No último dia, com o Zezé, foi ainda mais especial”, afirmou.

A programação de encerramento contou ainda com apresentações de Robson & Eduardo e João Gui, artistas locais, além de DJ Carlos Henrique, Bia Frazzo e DJ Vinícius Cavalcante, que prepararam o público para o show de Zezé Di Camargo.

Retorno de Zezé Di Camargo

Após alguns anos sem se apresentar no Aparecida é Show, Zezé Di Camargo voltou ao palco da festa neste domingo e foi recebido por uma multidão. Antes da apresentação, o cantor destacou o crescimento do evento e a dimensão de Aparecida de Goiânia.

“É impressionante como é essa cidade, é imensa. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje”, afirmou o cantor, que também interagiu com o público e perguntou quem era morador de Aparecida e quem havia vindo de outras cidades.

Zezé também falou sobre a relação que mantém com Goiás e lembrou que já acompanhava o crescimento da região de Aparecida de Goiânia. Segundo ele, o retorno ao evento foi motivo de alegria.

“Já estive nesse evento há alguns anos atrás, há muitos anos atrás. E a informação que eu tenho é que cada ano o evento cresce mais. Fiquei muito feliz de estar aqui”, contou.

Artista destaca trabalho da causa animal

Ao receber a primeira-dama e o prefeito Vilela no camarim, Zezé Di Camargo também elogiou o trabalho desenvolvido por Aparecida na proteção animal. O cantor contou que mantém em sua fazenda um espaço dedicado ao cuidado de animais e demonstrou identificação com a iniciativa desenvolvida pelo município.

“Fiquei muito feliz de ver que vocês têm essa preocupação, que vocês criaram uma maneira de cuidar dos animais. Eu tenho a minha fazenda, um santuário que eu cuido tanto de cavalo como de cachorros abandonados. O que for para ajudar o animal, eu estou dentro”, afirmou.

Leandro Vilela aproveitou para apresentar os avanços do Programa de Atenção e Proteção aos Animais (PATA), implantado na atual gestão com apoio da primeira-dama Lana Bezerra.

“O PATA, que é o centro de castração, tem um ano e meio que nós estamos no governo, não tinha nada e a Lana montou, e hoje nós já castramos seis mil animais”, destacou.

Segundo o prefeito, o município também mantém parcerias para ampliar as oportunidades de adoção. “A gente tem parceria com shoppings de Aparecida e as feiras. Então, toda semana tem as feirinhas de adoção com os animais castrados, vacinados e microchipados”, acrescentou.

Quatro dias de música, cultura e lazer

A 17ª edição do Aparecida é Show reuniu, ao longo de quatro dias, atrações nacionais, artistas locais e programação cultural. Além dos shows, o evento contou com praça de alimentação, parque de diversões, espaço para artesãos e uma estrutura de segurança integrada. A operação reuniu Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, com patrulhamento, revista pessoal, detectores de metais e monitoramento por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial e inteligência artificial.

Para o secretário municipal de Cultura, Ícaro Lucas, a edição deste ano ampliou o espaço destinado à produção cultural de Aparecida, reunindo diferentes segmentos além da música. “O Aparecida é Show está funcionando como um hub de cultura, agregando exposições também dos segmentos de artesanato, literatura, artes plásticas, vestuário, crochê, bijuterias e até de carros antigos. A intenção é mostrar as potencialidades dos nossos agentes culturais, iniciando esse processo agora para valorizá-los cada vez mais”, destacou.

Fotos: Jhonney Macena