SENAPREV inaugura nova sede no dia 18/06 em Senador Canedo

Novo prédio conta com 1.200 m² de área construída e investimento de R$ 3,8 milhões

O SENAPREV inaugura, no dia 18 de junho, às 17h, a nova sede do Instituto em Senador Canedo. A cerimônia recebe beneficiários, convidados e autoridades, marcando um novo momento para a previdência municipal.

Com uma estrutura moderna e imponente, o novo prédio foi planejado para oferecer mais conforto, acessibilidade e qualidade no atendimento aos aposentados e pensionistas do município. Ao todo, são 1.200 metros quadrados de área construída, resultado de aproximadamente 10 meses de obras e investimento de R$ 3,8 milhões.

A nova sede representa um importante avanço na modernização da estrutura previdenciária de Senador Canedo, reforçando o compromisso com o bem-estar dos segurados e a melhoria contínua dos serviços prestados.

Além de proporcionar um ambiente mais amplo e funcional, o espaço foi desenvolvido para garantir mais eficiência, comodidade e acolhimento aos servidores aposentados e pensionistas que utilizam diariamente os serviços do Instituto.