A Seleção Brasileira encerrou sua preparação em solo nacional antes da Copa do Mundo de 2026 com uma atuação de gala neste domingo (31). No Maracanã, o Brasil venceu o Panamá por 6 a 2 em amistoso marcado por grande atuação ofensiva e pela despedida da equipe diante da torcida brasileira antes da viagem para os Estados Unidos.

O destaque da partida foi Vinícius Júnior, que precisou de menos de dois minutos para abrir o placar com um chute forte de fora da área. O atacante ainda participou ativamente do segundo gol, em jogada que terminou com Casemiro completando de cabeça após cruzamento preciso.

O Panamá conseguiu reagir rapidamente após um lance de bola parada com desvio na barreira, que enganou o goleiro brasileiro e empatou momentaneamente o jogo. Ainda assim, o Brasil manteve o controle da partida e voltou a liderar ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, com diversas mudanças feitas pelo técnico, a Seleção ampliou o placar com uma sequência de gols. Rayan aproveitou erro do goleiro adversário, Lucas Paquetá marcou com chute colocado, Igor Thiago converteu pênalti e Danilo fechou a goleada. O Panamá ainda marcou mais uma vez no fim, mas sem alterar o domínio brasileiro.

A partida também teve clima de despedida e testes importantes para a comissão técnica, que observou alternativas no elenco antes da estreia no Mundial. Com o resultado, o Brasil reforça o bom momento ofensivo e chega embalado para os últimos ajustes antes da competição.

Agora, a Seleção ainda tem mais um amistoso antes da Copa, contra o Egito, antes de estrear no torneio mundial.