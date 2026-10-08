Saúde de Aparecida faz mais de 240 mil atendimento

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A rede de atenção especializada da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) realizou mais de 240 mil atendimentos entre janeiro e agosto de 2026. O resultado reúne serviços do Centro de Especialidades Municipal (CEM), do Ambulatório Multiprofissional de Aparecida de Goiânia (AMAG) e do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), com oferta de consultas, exames, procedimentos, reabilitação e acompanhamento de pacientes em casa.

O Centro de Especialidades concentrou 141,3 mil atendimentos no período. A unidade reúne mais de 20 especialidades médicas e serviços como ultrassonografia, pequenas cirurgias, odontologia especializada e assistência à saúde da mulher e da criança. Entre as áreas com maior procura estão endocrinologia, neurologia, ortopedia e otorrinolaringologia.

O AMAG registrou 98.953 atendimentos. A unidade oferece cuidado multiprofissional, com destaque para fisioterapia e psicologia, e também oferece atendimentos médicos em cardiologia, neurologia pediátrica, reumatologia e ortopedia, entre outros.

O secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, afirma que os números refletem o esforço da gestão do prefeito Leandro Vilela para ampliar a capacidade de atendimento: “O desafio é transformar a oferta de serviços em acesso efetivo para o cidadão. Estamos trabalhando para ampliar consultas e procedimentos, organizar os fluxos e tornar a rede mais resolutiva, com qualidade e continuidade no cuidado”.

O levantamento também inclui mais de 38 mil atendimentos do Serviço de Atenção Especializada (SAE), que funciona no Centro de Especialidades e acompanha pacientes com doenças infectocontagiosas, oferecendo assistência de enfermagem, farmácia, infectologia, psicologia e assistência social.

Já o SAD leva o atendimento a pacientes que, por suas condições clínicas, têm dificuldade ou impossibilidade de se deslocar até uma unidade de saúde. Entre janeiro e agosto, as três equipes do serviço mantiveram 1.514 pacientes ativos em acompanhamento e realizaram 3.820 visitas domiciliares. Além das equipes de atenção domiciliar, a equipe multiprofissional de apoio (EMAP) realizou 1.071 atendimentos de psicologia, assistência social e nutrição entre janeiro e agosto.

Segundo o superintendente de Atenção à Saúde, Gustavo Assunção, o balanço mostra que a atenção especializada de Aparecida está funcionando de forma integrada e, principalmente, ampliando o acesso da população ao cuidado de que ela precisa. “Estamos falando também da capacidade de oferecer diferentes respostas para diferentes necessidades: consulta especializada, exame, procedimento, reabilitação e também cuidado no domicílio”, destaca.

Nesse sentido, o secretário Alessandro Magalhães ainda enfatiza que o balanço mostra uma rede que combina diferentes formas de acesso ao SUS e amplia a capacidade do município de atender demandas que exigem acompanhamento especializado.

Foto: Rodrigo Estrela



