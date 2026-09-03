Roller e Prof. Alcides fazem campanha em Aparecida

Durante o comício em Aparecida de Goiânia, o candidato do PSDB ao Senado Ernesto Roller elogiou o trabalho do deputado federal Professor Alcides (PSDB) e reforçou seu apoio à reeleição. Roller classificou Alcides como uma liderança municipalista, próxima da população e com trabalho reconhecido em diferentes regiões do estado.

O candidato ao Senado participou do ato político ao lado de Professor Alcides e de Marconi Perillo, candidato ao governo de Goiás pelo PSDB. Ao falar sobre a caminhada eleitoral, Roller ressaltou a importância do diálogo direto com os goianos e afirmou que Alcides se consolidou como uma referência que ultrapassa as fronteiras de Aparecida de Goiânia.

“Professor Alcides é uma liderança, uma referência como deputado federal, não só de Aparecida, mas em todo o estado de Goiás. Nós juntos, tenho certeza de que, com a graça de Deus e a ajuda da população, vamos ganhar essa eleição e dar orgulho ao estado de Goiás”, afirmou Roller.

Ao avaliar o trabalho desenvolvido pelo parlamentar, o candidato ao Senado ressaltou principalmente o caráter municipalista do mandato. Professor Alcides tem percorrido municípios goianos, mantendo contato com lideranças e moradores e trabalhando pela destinação de recursos para diferentes áreas, buscando transformar sua atuação em Brasília em benefícios para a população.

“Eu espero o mandato como aquele que ele já vem fazendo: um mandato municipalista, em conversa com as pessoas, que entrega benefícios à população, com obras e serviços que são positivos na vida das pessoas”, declarou Roller.

Segundo ele, a expectativa é de que uma nova legislatura permita ampliar ainda mais esse trabalho. “Nós temos a confiança de que o Professor Alcides vai fazer um grande trabalho, muito melhor do que o que já fez, e certamente vai melhorar a cada dia”, acrescentou.

Roller também apontou desafios que deverão mobilizar os representantes de Goiás em Brasília nos próximos anos. Entre as prioridades mencionadas estão a busca por recursos federais para investimentos no estado, a defesa do produtor rural e a regulamentação da reforma tributária.

Para o candidato, Goiás precisa de representantes preparados para defender sua economia, contribuir para a geração de empregos, ampliar programas sociais e garantir recursos para obras e serviços.