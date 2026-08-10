Roller deve ser candidato ao Senado na chapa de Marconi

O ex-secretário de Segurança Pública e ex-deputado estadual Ernesto Roller, PSDB, será candidato ao Senado na chapa encabeçada pelo ex-governador Marconi Perillo. O nome de Roller consta na ata de Convenção Estadual da Federação PSDB/Cidadania, publicada nesta quinta-feira, 6.
Dessa forma, a chapa majoritária PSDB/Cidadania está completa, com Marconi Perillo concorrendo ao Palácio das Esmeraldas, Jacqueline Zaiden como candidata a vice-governadora, além de Iure Castro e Ernesto Roller disputando vagas na Casa Alta.
Roller foi secretário de Segurança Pública durante o governo de Alcides Rodrigues e exerceu três mandatos como deputado estadual, além de ocupar o cargo de procurador-geral do Município de Goiânia.