Rejeição a Bolsonaro chega a 53%

O trabalho de Jair Bolsonaro (ex-PSL) como presidente é avaliado como ruim ou péssimo por 53,9% dos brasileiros; outros 23% aprovam a gestão pessoal do mandatário. Já a gestão do governo é reprovada por 52,8% - 23,4% aprovam. Os dados são da pesquisa EXAME/IDEIA, divulgada nesta sexta-feira (22). Reeleição cada vez mais distante A um ano do primeiro turno das eleições de 2022, a conversão de avaliação negativa em positiva tende a ser muito mais difícil, diz Maurício Moura, fundador da IDEIA. Segundo ele, na série histórica, a parcela da população que avalia Bolsonaro como regular - mais propensa a mudar de opinião - vem caindo desde o começo do ano. “Bolsonaro tem duas variáveis bastante preocupantes para uma possível reeleição: forte rejeição refletida na avaliação ruim, e baixa aprovação”, explica avalia Maurício Moura. Maior reprovação entre as mulheres A reprovação à gestão de Bolsonaro é maior entre as mulheres (60%), na maioria das casas as responsáveis por controlar o orçamento familiar fazendo as compras do mês e, desde a campanha, as mais críticas as propostas e ao comportamento do atual presidente. E as consequências da inflação de dois dígitos nas famílias mais vulneráveis podem dar pistas sobre pelo menos uma das razões da desaprovação recorde de Bolsonaro entre as mulheres. . 68% dos entrevistados disseram que mudaram hábitos de consumo por causa da inflação; . 74% disseram que estão comendo menos carne; . 61% acreditam que os preços vão continuar subindo nos próximos seis meses; . 45% culpam Bolsonaro pela disparada da inflação. Preços que mais subiram . 43% afirmaram que os preços que mais subiram foram os dos combustíveis; . 40% acham que foram os dos alimentos e bebidas; e, . 11% energia elétrica. Metodologia da pesquisa Foram entrevistadas 1.295 pessoas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 a 21 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Confira aqui a íntegra da pesquisa.