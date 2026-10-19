Recuperação asfáltica será levada a novos bairros de 19 a 24/10

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informa a programação dos serviços de recuperação asfáltica previstos para a semana do dia 19 a 24 de outubro. As equipes atuarão em ruas e avenidas de diferentes bairros do município, com serviços de microrrevestimento e de fresagem para aplicação de nova capa asfáltica.
Durante a execução dos trabalhos, os pontos programados para receber o recapeamento ficarão interditados até a conclusão dos serviços previstos para aquele dia. A orientação é para que os motoristas respeitem a sinalização e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.
Os serviços integram o Programa Aparecida Pra Frente, executado pela Prefeitura de Aparecida em parceria com o Governo de Goiás. O programa prevê o recapeamento de 353 quilômetros de ruas e avenidas em 167 bairros, ampliando a recuperação da malha viária e melhorando as condições de mobilidade no município.
De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a programação poderá sofrer alterações ao longo da semana em razão das condições climáticas, impedimentos operacionais, vazamentos, veículos estacionados que impossibilitem a execução dos serviços, atendimento a demandas emergenciais ou outras situações que comprometam os trabalhos previstos.
Confira o cronograma:
MICRORREVESTIMENTO
Segunda-feira – 19/10
Alameda Geraldino Franco – Setor Planície
Rua Ademar de Barros – Loteamento Real Grandeza – Segunda Etapa
Rua Colômbia – Setor Planície
Rua Desembargador Fleuri – Setor Planície
Rua Dona Gercina Borges – Setor Planície
Rua Dr. Pedro Ludovico Teixeira – Setor Planície
Rua Dr. Couto – Setor Planície
Rua Equador – Setor Planície
Rua Estados Unidos – Setor Planície
Rua Dona Maria Galvão Pinheiro – Residencial Village Garavelo
Avenida Mineira – Jardim Luz
Rua Campos Belos – Setor dos Afonsos
Rua Silva Bueno – Jardim Nova Era – Acréscimo
Rua Uberaba – Setor dos Afonsos
Rua Uberlândia – Setor dos Afonsos
Rua Antônio Carlos Tavares de Moraes – Setor Colonial Sul
Rua C-49 – Jardim Boa Esperança
Rua Mário Melo – Setor Planície
Rua Veiga Jardim – Setor Planície
Terça-feira – 20/10
Avenida Contorno – Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar – Etapa II
Avenida Oeste – Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar – Etapa II
Rua Adriano Souza – Loteamento Real Grandeza – Segunda Etapa
Rua Cuba – Setor Planície
Rua Edson Nunes – Loteamento Real Grandeza – Segunda Etapa
Rua Louvre – Setor Serra Dourada – Terceira Etapa
Rua das Laranjeiras – Jardim Cristalino
Rua João XXIII – Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar – Etapa II
Rua José Bonifácio da Silva – Loteamento Real Grandeza – Segunda Etapa
Rua Sacramento – Setor dos Afonsos
Rua Antônio F. da Cunha Almeida – Setor dos Afonsos
Rua Eduardo Prado – Setor dos Afonsos
Rua Japurá – Setor dos Afonsos
Rua José A. da Cunha – Setor dos Afonsos
Rua Berlim – Setor Colonial Sul
Rua Carlos Alberto Tavares de Moraes – Setor Colonial Sul
Rua Nicarágua – Setor Planície
Rua Paraguai – Setor Planície
Rua Peru – Setor Planície
Rua Tiradentes – Parque Montreal
Quarta-feira – 21/10
Avenida Oswaldo Cruz – Parque Montreal
Avenida Rui Barbosa – Parque Montreal
Avenida Simon Bolivar – Parque Montreal
Rua Louvre – Setor Serra Dourada – Terceira Etapa
Rua das Laranjeiras – Jardim Cristalino
Rua Caiçara – Setor dos Afonsos
Rua Marabá – Parque Montreal
Rua Dourados – Setor dos Afonsos
Rua Juruá – Setor dos Afonsos
Avenida Tóquio – Setor Colonial Sul
Praça A. Patrocina B. Tavares – Setor Colonial Sul
Rua Padre Anchieta – Parque Montreal
Rua Veneza – Parque Montreal
Quinta-feira – 22/10
Rua 2 – Loteamento Célia Maria
Rua Aporé – Jardim Palmares
Rua Coronel Laurindo Alves – Vila Irmãos Souza
Rua Limeira – Parque Itatiaia
Rua Jari – Loteamento Expansul
Rua Marabá – Loteamento Nova Olinda
Rua Barão de Tietê – Parque Real de Goiânia
Rua Iguaçu – Setor dos Afonsos
Rua Jundiaí – Setor dos Afonsos
Avenida José Magalhães Rios – Setor Colonial Sul
Rua Nova Delhi – Setor Colonial Sul
Rua Piratininga – Loteamento Nova Olinda
Rua Santa Terezinha – Vila Irmãos Souza
Rua Santo Antônio – Vila Irmãos Souza
Rua São José – Vila Irmãos Souza
Sexta-feira – 23/10
Rua Boa Vista – Jardim das Esmeraldas
Rua Athenas – Setor Colonial Sul
Rua Tell Aviv – Setor Colonial Sul
Avenida Irmã Catarina Colavitti – Loteamento Expansul
Avenida Thunbergia – Loteamento Expansul
Rua Anú – Loteamento Expansul
Rua Barravento – Loteamento Expansul
Rua Beija Flor – Setor Ana Rosa
Rua Centaurias – Loteamento Expansul
Rua Colibris – Setor Ana Rosa
Rua das Avencas – Loteamento Expansul
Rua das Caliandras – Loteamento Expansul
Rua dos Pássaros – Setor Ana Rosa
Rua Estatice – Loteamento Expansul
Rua Lobélia – Loteamento Expansul
Rua Prímulo – Loteamento Expansul
Sábado – 24/10
Rua Lisboa – Setor Colonial Sul
Rua Maria Cristina Tavares Moraes – Setor Colonial Sul
Alameda das Orquídeas – Loteamento Expansul
Avenida Joaquim Craveiro de Sá – Loteamento Expansul
Avenida Tapirapés – Loteamento Expansul
Rua das Alfazemas – Loteamento Expansul
Rua das Dálias – Loteamento Expansul
Rua das Gardênias – Loteamento Expansul
Rua das Petúnias – Loteamento Expansul
Rua dos Gerânios – Loteamento Expansul
Rua Miosotis – Loteamento Expansul
Rua Prímulo – Loteamento Expansul
FRESAGEM E APLICAÇÃO DE NOVA CAPA ASFÁLTICA
Segunda-feira – 19/10
Avenida Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia
Rua Barão do Rio Branco – Loteamento Recanto dos Emboabas
Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia
Rua Ipê – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Manacá – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Maracanã – Vila Brasília – Acréscimo
Avenida Domingos Martins – Parque Real de Goiânia
Rua Conde D’eu – Parque Real de Goiânia
Rua Manguari – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Princesa Isabel – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Visconde do Ouro Preto – Vila Santos Dumont – Acréscimo
Terça-feira – 20/10
Avenida Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia
Rua Barão do Rio Branco – Loteamento Recanto dos Emboabas
Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia
Rua Ipê – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Manacá – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Maracanã – Vila Brasília – Acréscimo
Avenida Domingos Martins – Parque Real de Goiânia
Rua Conde D’eu – Parque Real de Goiânia
Rua Manguari – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Princesa Isabel – Parque Real de Goiânia
Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia
Quarta-feira – 21/10
Avenida Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia
Rua Barão do Rio Branco – Loteamento Recanto dos Emboabas
Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia
Rua Ipê – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Manacá – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Maracanã – Vila Brasília – Acréscimo
Avenida Domingos Martins – Parque Real de Goiânia
Rua Conde D eu – Parque Real de Goiânia
Rua Manguari – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Princesa Isabel – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia
Quinta-feira – 22/10
Avenida Domingos Martins – Parque Real de Goiânia
Rua Conde D’eu – Parque Real de Goiânia
Rua Manguari – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Princesa Isabel – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Visconde do Ouro Preto – Vila Santos Dumont – Acréscimo
Sexta-feira – 23/10
Avenida Domingos Martins – Parque Real de Goiânia
Rua Conde D’eu – Parque Real de Goiânia
Rua Manguari – Vila Brasília – Acréscimo
Rua Princesa Isabel – Parque Real de Goiânia
Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia