Recuperação asfáltica será levada a novos bairros de 19 a 24/10

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informa a programação dos serviços de recuperação asfáltica previstos para a semana do dia 19 a 24 de outubro. As equipes atuarão em ruas e avenidas de diferentes bairros do município, com serviços de microrrevestimento e de fresagem para aplicação de nova capa asfáltica.

Durante a execução dos trabalhos, os pontos programados para receber o recapeamento ficarão interditados até a conclusão dos serviços previstos para aquele dia. A orientação é para que os motoristas respeitem a sinalização e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.

Os serviços integram o Programa Aparecida Pra Frente, executado pela Prefeitura de Aparecida em parceria com o Governo de Goiás. O programa prevê o recapeamento de 353 quilômetros de ruas e avenidas em 167 bairros, ampliando a recuperação da malha viária e melhorando as condições de mobilidade no município.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a programação poderá sofrer alterações ao longo da semana em razão das condições climáticas, impedimentos operacionais, vazamentos, veículos estacionados que impossibilitem a execução dos serviços, atendimento a demandas emergenciais ou outras situações que comprometam os trabalhos previstos.

Confira o cronograma:

MICRORREVESTIMENTO

Segunda-feira – 19/10

Alameda Geraldino Franco – Setor Planície

Rua Ademar de Barros – Loteamento Real Grandeza – Segunda Etapa

Rua Colômbia – Setor Planície

Rua Desembargador Fleuri – Setor Planície

Rua Dona Gercina Borges – Setor Planície

Rua Dr. Pedro Ludovico Teixeira – Setor Planície

Rua Dr. Couto – Setor Planície

Rua Equador – Setor Planície

Rua Estados Unidos – Setor Planície

Rua Dona Maria Galvão Pinheiro – Residencial Village Garavelo

Avenida Mineira – Jardim Luz

Rua Campos Belos – Setor dos Afonsos

Rua Silva Bueno – Jardim Nova Era – Acréscimo

Rua Uberaba – Setor dos Afonsos

Rua Uberlândia – Setor dos Afonsos

Rua Antônio Carlos Tavares de Moraes – Setor Colonial Sul

Rua C-49 – Jardim Boa Esperança

Rua Mário Melo – Setor Planície

Rua Veiga Jardim – Setor Planície

Terça-feira – 20/10

Avenida Contorno – Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar – Etapa II

Avenida Oeste – Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar – Etapa II

Rua Adriano Souza – Loteamento Real Grandeza – Segunda Etapa

Rua Cuba – Setor Planície

Rua Edson Nunes – Loteamento Real Grandeza – Segunda Etapa

Rua Louvre – Setor Serra Dourada – Terceira Etapa

Rua das Laranjeiras – Jardim Cristalino

Rua João XXIII – Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar – Etapa II

Rua José Bonifácio da Silva – Loteamento Real Grandeza – Segunda Etapa

Rua Sacramento – Setor dos Afonsos

Rua Antônio F. da Cunha Almeida – Setor dos Afonsos

Rua Eduardo Prado – Setor dos Afonsos

Rua Japurá – Setor dos Afonsos

Rua José A. da Cunha – Setor dos Afonsos

Rua Berlim – Setor Colonial Sul

Rua Carlos Alberto Tavares de Moraes – Setor Colonial Sul

Rua Nicarágua – Setor Planície

Rua Paraguai – Setor Planície

Rua Peru – Setor Planície

Rua Tiradentes – Parque Montreal

Quarta-feira – 21/10

Avenida Oswaldo Cruz – Parque Montreal

Avenida Rui Barbosa – Parque Montreal

Avenida Simon Bolivar – Parque Montreal

Rua Louvre – Setor Serra Dourada – Terceira Etapa

Rua das Laranjeiras – Jardim Cristalino

Rua Caiçara – Setor dos Afonsos

Rua Marabá – Parque Montreal

Rua Dourados – Setor dos Afonsos

Rua Juruá – Setor dos Afonsos

Avenida Tóquio – Setor Colonial Sul

Praça A. Patrocina B. Tavares – Setor Colonial Sul

Rua Padre Anchieta – Parque Montreal

Rua Veneza – Parque Montreal

Quinta-feira – 22/10

Rua 2 – Loteamento Célia Maria

Rua Aporé – Jardim Palmares

Rua Coronel Laurindo Alves – Vila Irmãos Souza

Rua Limeira – Parque Itatiaia

Rua Jari – Loteamento Expansul

Rua Marabá – Loteamento Nova Olinda

Rua Barão de Tietê – Parque Real de Goiânia

Rua Iguaçu – Setor dos Afonsos

Rua Jundiaí – Setor dos Afonsos

Avenida José Magalhães Rios – Setor Colonial Sul

Rua Nova Delhi – Setor Colonial Sul

Rua Piratininga – Loteamento Nova Olinda

Rua Santa Terezinha – Vila Irmãos Souza

Rua Santo Antônio – Vila Irmãos Souza

Rua São José – Vila Irmãos Souza

Sexta-feira – 23/10

Rua Boa Vista – Jardim das Esmeraldas

Rua Athenas – Setor Colonial Sul

Rua Tell Aviv – Setor Colonial Sul

Avenida Irmã Catarina Colavitti – Loteamento Expansul

Avenida Thunbergia – Loteamento Expansul

Rua Anú – Loteamento Expansul

Rua Barravento – Loteamento Expansul

Rua Beija Flor – Setor Ana Rosa

Rua Centaurias – Loteamento Expansul

Rua Colibris – Setor Ana Rosa

Rua das Avencas – Loteamento Expansul

Rua das Caliandras – Loteamento Expansul

Rua dos Pássaros – Setor Ana Rosa

Rua Estatice – Loteamento Expansul

Rua Lobélia – Loteamento Expansul

Rua Prímulo – Loteamento Expansul

Sábado – 24/10

Rua Lisboa – Setor Colonial Sul

Rua Maria Cristina Tavares Moraes – Setor Colonial Sul

Alameda das Orquídeas – Loteamento Expansul

Avenida Joaquim Craveiro de Sá – Loteamento Expansul

Avenida Tapirapés – Loteamento Expansul

Rua das Alfazemas – Loteamento Expansul

Rua das Dálias – Loteamento Expansul

Rua das Gardênias – Loteamento Expansul

Rua das Petúnias – Loteamento Expansul

Rua dos Gerânios – Loteamento Expansul

Rua Miosotis – Loteamento Expansul

Rua Prímulo – Loteamento Expansul

FRESAGEM E APLICAÇÃO DE NOVA CAPA ASFÁLTICA

Segunda-feira – 19/10

Avenida Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia

Rua Barão do Rio Branco – Loteamento Recanto dos Emboabas

Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia

Rua Ipê – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Manacá – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Maracanã – Vila Brasília – Acréscimo

Avenida Domingos Martins – Parque Real de Goiânia

Rua Conde D’eu – Parque Real de Goiânia

Rua Manguari – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Princesa Isabel – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Visconde do Ouro Preto – Vila Santos Dumont – Acréscimo

Terça-feira – 20/10

Avenida Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia

Rua Barão do Rio Branco – Loteamento Recanto dos Emboabas

Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia

Rua Ipê – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Manacá – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Maracanã – Vila Brasília – Acréscimo

Avenida Domingos Martins – Parque Real de Goiânia

Rua Conde D’eu – Parque Real de Goiânia

Rua Manguari – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Princesa Isabel – Parque Real de Goiânia

Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia

Quarta-feira – 21/10

Avenida Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia

Rua Barão do Rio Branco – Loteamento Recanto dos Emboabas

Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia

Rua Ipê – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Manacá – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Maracanã – Vila Brasília – Acréscimo

Avenida Domingos Martins – Parque Real de Goiânia

Rua Conde D eu – Parque Real de Goiânia

Rua Manguari – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Princesa Isabel – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia

Quinta-feira – 22/10

Avenida Domingos Martins – Parque Real de Goiânia

Rua Conde D’eu – Parque Real de Goiânia

Rua Manguari – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Princesa Isabel – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Visconde do Ouro Preto – Vila Santos Dumont – Acréscimo

Sexta-feira – 23/10

Avenida Domingos Martins – Parque Real de Goiânia

Rua Conde D’eu – Parque Real de Goiânia

Rua Manguari – Vila Brasília – Acréscimo

Rua Princesa Isabel – Parque Real de Goiânia

Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia