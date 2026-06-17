Quarta e quinta tem feirão com mil oportunidades de emprego

Jovens em busca do primeiro emprego terão acesso a mais de mil oportunidades durante o Feirão de Empregos promovido pelo Governo de Goiás. A ação será realizada nesta quarta (17/06) e quinta-feira (18/06), das 8 às 17 horas, na Central Mais Empregos, em Goiânia, com entrevistas e processos seletivos realizados no próprio local.

Com foco em vagas para jovem aprendiz, o evento é destinado a pessoas de 14 a 23 anos. Também haverá oportunidades para trabalhadores em geral, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Como concorrer às vagas para jovem aprendiz?

Os interessados devem comparecer à Central Mais Empregos, localizada na Avenida Araguaia com a Rua 15, no Setor Central, portando documento pessoal com foto e comprovante de endereço.

As entrevistas serão conduzidas por empresas parceiras durante o feirão. Informações sobre salários e benefícios serão repassadas diretamente pelos empregadores ao longo dos processos seletivos.

Entre as instituições e empresas confirmadas estão Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Grupo Fit, Trigobel Alimentos, Unicom, Tatico, Adecco Consultoria e Daiso.

Quais oportunidades estarão disponíveis?

São oferecidas diversas vagas de auxiliar administrativo, consultor de vendas, atendente, entre outras (Fotos: Retomada)

As vagas para jovem aprendiz e para trabalhadores em geral contemplam diferentes áreas de atuação. Entre as funções ofertadas estão auxiliar administrativo, consultor de vendas, atendente de loja, auxiliar de logística, atendente de restaurante, auxiliar de cozinha e auxiliar de linha de produção.

Segundo o secretário da Retomada, César Moura, a iniciativa busca ampliar o acesso ao mercado de trabalho.

“Trabalhamos para criar oportunidades reais de ingresso no mercado de trabalho, captando a vaga para trabalhadores que buscam a inserção profissional e melhores perspectivas de renda”, explica.

Entre janeiro e maio deste ano, a Secretaria da Retomada realizou 14 feirões temáticos por meio da Central Mais Empregos, com 5,3 mil encaminhamentos para processos seletivos.

Goiás lidera geração de empregos

Dados do Novo Caged apontam que Goiás criou 11.681 empregos com carteira assinada em março de 2026, liderando a geração de vagas na Região Centro-Oeste.

O setor de serviços respondeu pela maior parte das contratações, seguido pela indústria. Construção civil, agropecuária e comércio também registraram saldo positivo.

Serviço:

Assunto: Feirão de empregos com vagas para jovem aprendiz

Quando: 17 e 18 de junho, das 8h às 17h

Onde: Central Mais Empregos – Avenida Araguaia com a Rua 15, Setor Central, Goiânia (GO)