Quaest: Zacharias Calil deve vencer duelo com Gayer pela 2ª vaga no Senado

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) têm 8% cada um. A ex-deputada Isaura Lemos (PSB) e o vereador Oséias Varão (PL) tem 3%, cada. Cintia Dias (PSOL) aparece com 2%. Ernesto Roller (PSDB), Guilherme Darques (UP) e Iure Castro (Cidadania) não pontuaram.
Os dados são da pesquisa estimulada, quando a lista dos 11 candidatos é apresentada aos entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Os eleitores indecisos somam 22% e 8% deixarão de votar ou anularão.
Combinação – votos totais
- Gracinha Caiado (União Brasil): 21% (eram 21% em 27 de agosto)
- Gustavo Gayer (PL): 13% (eram 12%)
- Zacharias Calil (MDB): 12% (eram 9%)
- Vanderlan Cardoso (PSD): 8% (eram 9%)
- Gustavo Mendanha (PRD): 8% (eram 6%)
- Oséias Varão (PL): 3% (eram 3%)
- Isaura Lemos (PSB): 3% (eram 3%)
- Cíntia Dias (PSOL): 2% (eram 2%)
- Ernesto Roller (PSDB): 0% (era 1%)
- Guilherme Darques (UP): 0% (era 0%)
- Iure Castro (Cidadania): 0% (era 0%)
- Indecisos: 22% (eram 25%)
- Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 9%)
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Quaest para o Senado em GO: Gracinha Caiado, 21%; Gustavo Gayer, 13%; Zacharias Calil, 12%; Vanderlan Cardoso, 8%; Gustavo Mendanha, 8%
Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (24) foi encomendada pela TV Anhanguera. Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos pré-candidatos não são mostrados aos eleitores, 77% estão indecisos.
Por Vinícius Silva, g1 Goiás e TV Anhanguera
24/09/2026 19h19 Atualizado há 3 dias
- Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (24) mostra Gracinha Caiado com 21% ao Senado em Goiás. Gustavo Gayer tem 13% e Zacharias Calil registra 12%. Vanderlan Cardoso e Gustavo Mendanha têm 8% cada.
- Na pesquisa espontânea, onde os nomes não são mostrados aos entrevistados, 77% declararam estar indecisos.
- Para 64% dos eleitores ouvidos, a escolha do candidato é definitiva. Outros 36% dizem que ainda podem mudar o voto.
- A Quaest ouviu 804 pessoas de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos.
- Os candidatos mais rejeitados, com maiores índices de quem conhece e não votaria, são Vanderlan Cardoso e Gracinha Caiado.
Pesquisa Quaest revela intenções de votos para senador em Goiás nesta quinta-feira (24)
Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (24) mostra como está a disputa pelo Senado em Goiás. O levantamento foi encomendado pela TV Anhanguera.
Em 2026, serão eleitos dois senadores em cada estado e no Distrito Federal, para renovar 54 das 81 cadeiras. Por isso, cada eleitor precisa votar em dois candidatos diferentes. Não é possível escolher o mesmo nome duas vezes.
Na pesquisa espontânea da Quaest — em que os nomes não são mostrados aos eleitores entrevistados —, 77% estão indecisos, porque não souberam citar um candidato.
Já na pesquisa estimulada, a lista de candidatos é mostrada, e cada entrevistado precisa responder duas vezes em quem pretende votar: para a primeira vaga e, depois, para a segunda vaga.
Os resultados da pesquisa para o Senado consideram as menções para a primeira e a segunda vaga em um total que soma 100% das intenções de voto e mantém a proporção entre candidatos, brancos/nulos e indecisos. Veja os números abaixo:
Combinação – votos totais
- Gracinha Caiado (União Brasil): 21% (eram 21% em 27 de agosto)
- Gustavo Gayer (PL): 13% (eram 12%)
- Zacharias Calil (MDB): 12% (eram 9%)
- Vanderlan Cardoso (PSD): 8% (eram 9%)
- Gustavo Mendanha (PRD): 8% (eram 6%)
- Oséias Varão (PL): 3% (eram 3%)
- Isaura Lemos (PSB): 3% (eram 3%)
- Cíntia Dias (PSOL): 2% (eram 2%)
- Ernesto Roller (PSDB): 0% (era 1%)
- Guilherme Darques (UP): 0% (era 0%)
- Iure Castro (Cidadania): 0% (era 0%)
- Indecisos: 22% (eram 25%)
- Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 9%)
Quaest mostra intenção de voto para o Senado em Goiás — Foto: Montagem/g1
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Agora, veja os resultados que consideram apenas as respostas para a primeira vaga e, depois, para a segunda.
Primeira vaga
- Gracinha Caiado (União Brasil): 25%
- Gustavo Gayer (PL): 21%
- Zacharias Calil (MDB): 14%
- Vanderlan Cardoso (PSD): 7%
- Gustavo Mendanha (PRD): 7%
- Cíntia Dias (PSOL): 3%
- Isaura Lemos (PSB): 3%
- Oséias Varão (PL): 1%
- Ernesto Roller (PSDB): 1%
- Guilherme Darques (UP): 0%
- Iure Castro (Cidadania): 0%
- Indecisos: 13%
- Branco/nulo/não vai votar: 5%
Segunda vaga
- Gracinha Caiado (União Brasil): 16%
- Zacharias Calil (MDB): 10%
- Vanderlan Cardoso (PSD): 10%
- Gustavo Mendanha (PRD): 8%
- Oséias Varão (PL): 5%
- Gustavo Gayer (PL): 4%
- Isaura Lemos (PSB): 3%
- Cíntia Dias (PSOL): 1%
- Guilherme Darques (UP): 1%
- Ernesto Roller (PSDB): 0%
- Iure Castro (Cidadania): 0%
- Indecisos: 30%
- Branco/nulo/não vai votar: 12%
Para 64% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva. Outros 36% dizem que ainda podem mudar o voto até as eleições, em 4 de outubro.
A Quaest ouviu 804 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 23 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é GO-01667/2026.
Com informações do G1