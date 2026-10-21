Quaest mostra empate técnico entre Lula e Flávio

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira aponta empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 45% das intenções de voto, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 44%, a quatro dias do segundo turno. A diferença de um ponto está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

O levantamento, contratado pelo GLOBO e pela TV Globo, indica que Flávio oscilou um ponto para baixo em relação à rodada anterior. Lula manteve o mesmo percentual registrado na pesquisa da semana passada.

Brancos e nulos somam 9% dos entrevistados, enquanto 2% disseram não saber em quem votar ou não responderam. A pesquisa ouviu 2.154 pessoas entre 17 e 20 de outubro.

Veja os números da nova Quaest

Flávio Bolsonaro (PL): 45% (tinha 46%, queda de 1 ponto)

(tinha 46%, queda de 1 ponto) Lula (PT): 44% (tinha 44%, estável)

(tinha 44%, estável) Brancos, nulos e não vai votar: 9% (tinha 9%, estável)

(tinha 9%, estável) Indecisos: 2% (tinha 1%, alta de 1 ponto)

Indecisos dobram na pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados previamente, Lula e Flávio Bolsonaro registram 40% cada. A modalidade mede a consolidação das preferências do eleitorado sem estímulo dos entrevistadores.

O percentual de indecisos na espontânea chegou a 14%, o dobro do registrado uma semana antes. O dado contrasta com os 2% de indecisos apurados no levantamento estimulado.

A rodada é a primeira da Quaest após a promulgação do fim da escala 6×1, proposta defendida por Lula na campanha. Os candidatos também participaram de entrevistas na Globo e do debate promovido pela Band.

Nos últimos dias, as campanhas ampliaram mobilizações nas ruas e nas redes sociais. Lula passou a explorar declarações de Daniella Marques, coordenadora econômica de Flávio Bolsonaro, para afirmar que uma vitória do candidato do PL colocaria o Bolsa Família em risco.

As entrevistas para a pesquisa ocorreram antes do auge da disputa em torno do Bolsa Família. As campanhas também preparam ajustes de postura para o debate da Globo, marcado para sexta-feira, após avaliações internas de que os eleitores rejeitaram o nível do primeiro confronto na Band. Registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-08535/2026, a pesquisa tem nível de confiança de 95%.