Quaest: Lula 37, Flávio 29%, Cury, 10%, Caiado 1%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 37% das intenções de voto para a presidência do Brasil e Flávio Bolsonaro (PL) tem 29% segundo a Pesquisa Quaest. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (2).

Os números são do 1° turno. Lula aparece em primeiro, com 37% das intenções de voto, em seguida, aparece Flávio Bolsonaro (PL) com 29% e, atrás deles, Augusto Cury (Avante) aparece com 10% das intenções de voto, Renan Santos (Missão) tem 3%, Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), 1% cada.

O levantamento foi encomendado pelo Grupo Globo e é o primeiro após as sabatinas realizadas pela emissora, além do início do horário eleitoral.

Os números são da pesquisa estimulada, quando são mostrados os nomes dos candidatos aos entrevistados.

Foram apresentados dois possíveis cenários aos entrevistados, um com o nome de Pablo Marçal (PRTB) e outro sem o candidato. Marçal está inelegível, mesmo assim registrou candidatura, e a Justiça Eleitoral ainda vai decidir se ele poderá participar da disputa.

Estimulada 1º turno sem Pablo Marçal:

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Escritor Augusto Cury (Avante): 10%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Nenhum/branco/nulo: 7%

Não sabe/não respondeu: 11%

Com Pablo Marçal, os números são:

Estimulada com Marçal:

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Escritor Augusto Cury (Avante): 10%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Pablo Marçal (PRTB): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Indecisos: 10%

Branco/nulo/não vão votar: 7%.

Segundo Turno

A pesquisa também mostrou um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. De acordo com os números, o petista marca 42% e Flávio 41%.

O levantamento também testou um cenário entre Lula e Augusto Cury, que aparece com 34%, enquanto o presidente fica com 40%.

Em outros possíveis cenários, Lula também vence. Com o candidato do Missão, Renan Santos, o presidente fica com 43% e Renan aparece com 36%.

Em uma disputa com Ronaldo Caiado (PSD), Lula venceria com 42% das intenções de voto e o goiano ficaria com 37% das intenções.



O levantamento da Quaest foi realizado entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. Foram ouvidos 2.004 eleitores e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07065/2026.