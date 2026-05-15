PT, PV e PC do B acionam PF e PGR para rastrear ligação Vorcaro-Bolsonaro

Seguir o caminho do dinheiro é sempre a lógica mais eficaz para esclarecer suspeitas de fraudes, corrupção e rastrear a real destinação de investimentos. Com base nesta premissa, parlamentares do PT, PV e PC do B, que integram a Frente Brasil da Esperança, apresentaram uma representação criminal nesta quinta-feira, 14, à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Os partidos pedem que seja investigada a possível existência de uma engrenagem de financiamento político da extrema direita com dinheiro do Banco Master e de emendas parlamentares.

Os partidos suspeitam que recursos financeiros oriundos do “ecossistema do Banco Master”, de emendas parlamentares e de empresas ligadas à produção do filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro, eram parte de uma “engrenagem comum de financiamento político, comunicação internacional, blindagem judicial e sustentação do golpe continuado contra as instituições brasileiras”.

O que motivou a representação foi o pedido do senador Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, de repasse de R$ 134 milhões para o filme. Vorcaro teria repassado R$ 61 milhões.

A hipótese que precisa ser investigada, segundo os partidos aliados, é se esse volume de dinheiro, boa parte ancorado em repasses do banqueiro Daniel Vorcaro, serviu para alimentar caixa 2 de campanha e a promoção política da família Bolsonaro.

A apuração exige cooperação internacional com autoridades norte-americanas, como o FBI, “para rastrear contas, empresas, fundos, beneficiários finais e eventuais pagamentos a advogados, lobistas, consultores e operadores políticos nos Estados Unidos”. Os alvos da investigação não seriam apenas os valores solicitados por Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, mas também emendas parlamentares de bolsonaristas destinadas a ONGs vinculadas ao mesmo ecossistema empresarial, ações que podem estar conectadas com o mesmo fim.

“A convergência desses fluxos sugere a existência de um mecanismo de dupla alimentação financeira: de um lado, dinheiro privado de banqueiro investigado; de outro, dinheiro público transferido por parlamentares bolsonaristas a entidades interconectadas. Esse arranjo exige apuração sob a ótica da lavagem de dinheiro, da ocultação de beneficiários finais, da simulação de finalidade, da fragmentação de repasses e da eventual utilização de estruturas culturais, religiosas, sociais e audiovisuais como fachada para financiamento político”, justificam os partidos em trecho da representação.

Longa lista de pedidos

Com uma longa explanação e apresentação de fatos, os três partidos fazem à PF e à PGR 10 pedidos, incluindo, especialmente: