Programa Família Acolhedora reúne famílias interessadas em Aparecida

Palestra realizada na Cidade Administrativa apresentou o serviço e orientou moradores sobre como participar da iniciativa desenvolvida pela Prefeitura em parceria com o Goiás Social

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela, uma palestra de apresentação do Programa Família Acolhedora. A iniciativa é desenvolvida pela gestão Vilela em parceria com o Goiás Social, do Governo de Goiás, e tem como objetivo ampliar o número de famílias aptas a receber temporariamente crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por determinação judicial.

O encontro reuniu moradores interessados em conhecer o serviço, representantes da rede de proteção à infância e adolescência e profissionais da assistência social. Durante a palestra, foram apresentadas as etapas para se tornar uma Família Acolhedora, os requisitos exigidos pela legislação e a importância do acolhimento familiar como alternativa mais humanizada ao acolhimento institucional.

A secretária municipal de Assistência Social, Carolina Araújo, destacou que o programa oferece às crianças a oportunidade de viver em um ambiente familiar enquanto aguardam o retorno à família de origem ou uma definição judicial.

“Estamos aqui cadastrando famílias para poder acolher as crianças que mais precisam no nosso município. Além da família fazer o cadastro, depois vai para a próxima etapa que é capacitar e levantar a documentação. Quando ela está apta a receber a criança, o Tribunal de Justiça vai fazer a determinação e ela vai poder receber essa criança e ser acompanhada pela nossa equipe 24 horas, até que a gente consiga ou retornar para a família de origem ou a criança ir para a adoção, mas enquanto isso ela recebe amor e carinho dessas famílias que estão aqui para ajudar o próximo”, explicou.

Acolhimento temporário e proteção

O Serviço Família Acolhedora funciona como uma modalidade de acolhimento temporário para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos que precisaram ser afastados da família por situações como abandono, violência, negligência ou impossibilidade temporária dos responsáveis de exercer os cuidados necessários.

Diferentemente da adoção, que é definitiva, o acolhimento familiar é provisório e ocorre enquanto a Justiça e a rede de proteção trabalham para reintegrar a criança à família de origem ou encaminhá-la para adoção, quando essa for a medida adequada.

“Família acolhedora é um ato de amor. Toda vez que o Poder Judiciário precisa retirar a criança do seu lar, o abrigo, apesar de todo o cuidado, é um lugar um pouco mais frio do que uma família. A família que for se cadastrar vai passar por uma capacitação e depois poderá acolher, dar amor e cuidar dessa criança por um período até que a gente consiga retornar ela para a família de origem ou ela ser adotada”, ressaltou Carol Araújo.

Primeiro município a receber o projeto

Aparecida de Goiânia foi o primeiro município escolhido para a implantação do Programa Família Acolhedora em Goiás, em 2023. Desde então, a iniciativa vem fortalecendo a política de proteção à infância e adolescência, ampliando as possibilidades de acolhimento em ambiente familiar.

A gerente de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Estado de Goiás, Lilian Dayane, destacou a importância da parceria entre Estado e município.

“O objetivo do evento hoje é informar as famílias interessadas no município de Aparecida sobre o serviço de acolhimento em Família Acolhedora. Este é um serviço que foi instituído aqui no município em parceria entre o Estado e a Secretaria Municipal de Assistência Social. É um marco muito importante para a política de assistência social de alta complexidade no município, e nós estamos extremamente felizes de contribuir para a garantia de direitos de crianças e adolescentes em Aparecida”, afirmou.

O amor que transforma vidas

A coordenadora do Serviço Família Acolhedora, Nathália, explicou que o acolhimento familiar oferece às crianças e adolescentes a oportunidade de reconstruir vínculos e superar traumas em um ambiente de afeto.

“O serviço de Família Acolhedora é um serviço que nós acolhemos no nosso lar as crianças e adolescentes que estão acolhidas nas nossas unidades de acolhimento. Nós sabemos que o amor cura e o quanto o acolhimento familiar pode ressignificar traumas, dores e dar a essas crianças uma possibilidade de reconstrução”, destacou.

Segundo ela, qualquer pessoa que atenda aos critérios estabelecidos em lei pode se candidatar. “Qualquer pessoa que tenha interesse, amor e zelo de cuidar. A unidade acolhe essas crianças, mas nada compara o que um lar pode fazer. O primeiro passo é fazer a inscrição no Serviço Família Acolhedora. Depois acontece o processo de formação, entrega de documentos, avaliação física e mental e acompanhamento da equipe técnica”, explicou.

A participante Elizete Dias, que já acolheu uma criança pelo programa, compartilhou sua experiência durante o evento. “Vim participar do aniversário de dois anos da Família Acolhedora. Já acolhi uma criança e quero incentivar vocês a conhecer esse projeto e saber da importância que ele tem para a sociedade”, relatou.

Como participar

Para se candidatar ao Programa Família Acolhedora, é necessário residir há pelo menos um ano no município, ter ao menos um membro da família com mais de 21 anos, apresentar boas condições de saúde física e mental, disponibilidade para participar das capacitações e não possuir cadastro ativo no Sistema Nacional de Adoção.

As famílias interessadas passam por processo de seleção, capacitação e acompanhamento permanente da equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social. O pré-cadastro pode ser realizado por meio do formulário eletrônico (https://goias.gov.br/familia-acolhedora/).