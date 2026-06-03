Procon-GO: Etanol varia de 3,99 a 4,74 na região metropolitana

O preço dos combustíveis em Goiânia apresentou diferenças significativas entre regiões da capital, segundo levantamento realizado pelo Procon Goiás. A pesquisa analisou valores de etanol, gasolina e diesel em 49 postos, com e sem bandeira, na última semana de maio.

Para efeito de comparação, os pesquisadores dividiram Goiânia em cinco regiões: oeste, norte, centro-oeste, sul e sudoeste. O objetivo é auxiliar consumidores na busca por melhores preços e estimular a comparação antes do abastecimento.

Onde está o menor preço dos combustíveis em Goiânia?

O etanol hidratado comum registrou o menor preço entre os combustíveis pesquisados. Na Região Centro-Oeste, para pagamento à vista, o litro variou de R$ 3,99 a R$ 4,74, diferença de quase 19%.

Já a gasolina teve o menor valor encontrado em um posto da Região Centro-Oeste, onde o litro era vendido a R$ 6,53.

No caso do diesel S-10, a maior variação foi identificada na Região Sudoeste. Para pagamento à vista, o litro oscilou entre R$ 5,99 e R$ 6,99 em postos sem bandeira, diferença de quase 17%.

O diesel S-500 teve o menor preço registrado na Região Oeste, com o litro comercializado a R$ 6,29.

Pesquisar antes de abastecer é fundamental

O superintendente do Procon Goiás, Marco Palmerston, destaca a importância da pesquisa para o consumidor.

“Com esse levantamento, cumprimos nosso papel de promover transparência nas relações de consumo. Lembramos também que pequenas diferenças no valor do litro podem representar uma economia significativa ao final do mês, especialmente para quem utiliza veículo diariamente”, explica.

O relatório completo, com planilhas, maiores e menores preços e identificação dos estabelecimentos pesquisados, está disponível no site do Procon Goiás.

Como economizar ao comparar o preço dos combustíveis em Goiânia?

Antes de abastecer, a recomendação é verificar se o posto possui certificação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O número de registro deve estar afixado em local visível.

Em Goiás, os postos também devem exibir a placa do Disque-Denúncia do Procon Goiás, pelo telefone 151.

Os preços precisam estar expostos de forma clara e visível, inclusive quando houver diferenças entre pagamentos em dinheiro, débito, crédito ou Pix. Promoções, descontos e programas de fidelidade também devem ter regras informadas previamente.

Outra orientação é conferir se os valores exibidos nas bombas correspondem aos preços anunciados nos painéis do estabelecimento. Também é importante observar se a bomba foi zerada antes do abastecimento e acompanhar todo o procedimento.

Regra dos 70% ajuda na escolha do combustível

Os postos de combustíveis em Goiás são obrigados a informar, em local visível, a diferença percentual entre os preços da gasolina e do etanol, conforme prevê a Lei Estadual nº 18.966/2015.

A medida auxilia o consumidor na aplicação da chamada regra dos 70%, segundo a qual o etanol tende a ser mais vantajoso quando custa até 70% do valor da gasolina.

O teste de qualidade, conhecido como teste de proveta, e o teste de quantidade também podem ser solicitados pelo consumidor. Caso o posto se recuse a realizar os procedimentos, a orientação é procurar outro estabelecimento e registrar denúncia aos órgãos competentes.

Sempre exija nota fiscal. O documento pode ser fundamental em eventual reclamação. Se houver suspeita de combustível adulterado, a recomendação é realizar uma revisão no veículo e solicitar laudo mecânico para formalizar a denúncia.

Como denunciar irregularidades

Em caso de suspeita de irregularidades, as denúncias podem ser feitas ao Procon Goiás pelos telefones 151 e (62) 3201-7124.

O registro também pode ser realizado pelo Portal Expresso.