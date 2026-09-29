Presidente Lula pede votos para o professor Delúbio

O presidente Lula (PT) gravou vídeo pedindo voto para o professor Delubio Soares, que é candidato a deputado federal pelo PT com o número 1390.

No vídeo Lula é assertivo:

“No dia 4 de outubro é dia de votar para deputado federal e eu quero pedir o voto para um companheiro que foi vítima a uma das maiores perseguições politicas feitas na história deste país, que é o companheiro Delúbio Soares.

Ele é nosso candidato a deputado federal, e quero pedir às pessoas que vão votar em mim para presidente da República que votem em Delúbio. Ele merece a oportunidade de recuperar a sua cidadania e a sua dignidade.

Por isso, vote Delúbio, 1390 dia 4 de outubro”, pediu Lula

O vídeo está nas redes sociais de Delúbio no instagram e facebook.

Emocionado, Delúbio agradeceu o apoio do presidente.

“Recebo com muita emoção e muita responsabilidade o apoio do Presidente Lula para a nossa candidatura a deputado federal por Goiás. Estou nessa luta de cabeça erguida e coração aberto, porque acredito que posso contribuir com o Presidente Lula na sua missão de criar oportunidades para o nosso povo, cuja vitória no 1º turno é a possibilidade de barrar a barbárie, o ódio e a entrega das riquezas de nosso país e porque Goiás merece uma bancada progressista firme, em Brasília, que faça nosso Estado crescer com sustentabilidade e qualidade de vida para os Goianos”, disse Delúbio.

O candidato enfatizou:

“Sigo firme, sempre ao lado de Lula, por um Brasil e por Goiás sem fome, solidário e soberano,”frisou.