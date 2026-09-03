Presidente da Facieg declara apoio a Mendanha

O presidente da Facieg, Leopoldo Moreira Neto, declarou apoio a Gustavo Mendanha para o Senado e pediu que empresários e lideranças façam dele o primeiro voto.

A Facieg, Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás, reúne entidades ligadas ao comércio, à indústria, aos serviços e ao agronegócio em diferentes regiões do estado.

APARECIDA

Leopoldo destacou a experiência de Gustavo à frente de Aparecida de Goiânia, especialmente a implantação do Comitê Permanente de Desburocratização e o diálogo com empresários para melhorar o ambiente de negócios.

Durante a pandemia, a gestão de Gustavo também manteve interlocução com comerciantes e empresários para buscar soluções que protegessem vidas e, ao mesmo tempo, preservassem empresas e empregos.

EMPREGO E RENDA

Para o presidente da Facieg, Goiás precisa de um senador que conheça a realidade de quem produz e gera empregos.

Leopoldo defendeu que emprego e renda são a base para melhorar a vida das famílias, garantir comida na mesa e ampliar o acesso à saúde e à educação.

FORÇA POLÍTICA

Leopoldo também defendeu uma votação expressiva para Gustavo, afirmando que um resultado forte amplia sua capacidade de ocupar espaços de liderança no Senado e de defender Goiás em Brasília.

APOIOS

Na mesma agenda, também foram declarados apoios a Daniel Vilela para governador, Lucas Vergílio para deputado federal e Márcio Luiz para deputado estadual.