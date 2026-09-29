Prefeitura recebe nova ambulância para transporte de pacientes

Veículo entregue pelo Ministério da Saúde reforça a frota da Saúde Municipal e será utilizado no transporte sanitário de pacientes do SUS

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia recebeu, na manhã desta segunda-feira, 28 de setembro, uma nova ambulância sanitária para reforçar o transporte de pacientes da rede municipal de Saúde. Entregue pelo Ministério da Saúde (MS), o veículo do tipo A foi adquirido com investimento de R$ 274.977,00, por meio de recursos do MS, e passa a integrar a frota da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A ambulância será destinada à remoção simples e eletiva de pacientes que não apresentam risco de vida e precisam ser transportados para consultas, exames, tratamentos e outros procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O veículo conta, entre outros equipamentos, com maca com rodas, suporte para soro, suporte para oxigênio medicinal, sinalização óptica e acústica e equipamento de comunicação.

A entrega ocorreu no Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, durante cerimônia que contemplou 46 municípios goianos com ambulâncias, micro-ônibus e vans. Os investimentos do Governo Federal nessas unidades, somam cerca de R$ 17,2 milhões e têm como objetivo fortalecer a rede de saúde em Goiás.

Em Aparecida, a chegada do veículo faz parte do processo de renovação da frota da SMS e contribui para aprimorar as condições de operação do transporte sanitário, dando mais segurança a pacientes e trabalhadores durante o transporte e os atendimentos realizados.

Representando o prefeito Leandro Vilela e o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, na solenidade, o superintendente de Atenção à Saúde da SMS, Gustavo Assunção, destacou a articulação entre o município e o Ministério da Saúde para aprimorar a estrutura da rede.

“Essa nova ambulância representa mais um importante avanço para Aparecida e é resultado da parceria e do diálogo permanente entre o município e o Ministério da Saúde. Na gestão do prefeito Leandro Vilela, trabalhamos para ampliar a estrutura da rede e garantir melhores condições para que os profissionais possam atender a população com mais agilidade, segurança e qualidade”, afirmou.

A entrega foi realizada pelo diretor de Programa da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Júnior, e pelo superintendente da pasta em Goiás, Lucas Vasconcellos.

Os representantes do Ministério destacaram a parceria entre a gestão federal e Aparecida e ressaltaram que a nova ambulância integra o conjunto de investimentos e melhorias que vem sendo realizado pela administração municipal na rede de Saúde.

A cerimônia reuniu gestores do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida e de outros municípios goianos contemplados com os veículos.