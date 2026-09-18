Prefeitura divulga cronograma de asfaltamento de 21 a 26/09

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informa a programação dos serviços de recuperação asfáltica previstos para a semana do dia 21 a 26 de setembro. As equipes atuarão em ruas e avenidas de diferentes bairros do município, com serviços de microrrevestimento e de fresagem para aplicação de nova capa asfáltica.

Durante a execução dos trabalhos, os pontos programados para receber o recapeamento ficarão interditados até a conclusão dos serviços previstos para aquele dia. A orientação é para que os motoristas respeitem a sinalização e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.

Os serviços integram o Programa Aparecida Pra Frente, executado pela Prefeitura de Aparecida em parceria com o Governo de Goiás. O programa prevê o recapeamento de 353 quilômetros de ruas e avenidas em 167 bairros, ampliando a recuperação da malha viária e melhorando as condições de mobilidade no município.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a programação poderá sofrer alterações ao longo da semana em razão das condições climáticas, impedimentos operacionais, vazamentos, veículos estacionados que impossibilitem a execução dos serviços, atendimento a demandas emergenciais ou outras situações que comprometam os trabalhos previstos.

Confira o cronograma:

MICRORREVESTIMENTO

Segunda-feira – 21/09

Av. Alexandre Morais – Jardim Ipanema 1ª Complemento

Av. dos Tabeliães – Setor Pampulha

Av. Marechal Floriano Peixoto – Jardim Ipanema

Rua dos Kalapalos – Setor Pampulha

Rua dos Tupiniquins – Jardim Ipanema

Rua dos Xerentes – Jardim Ipanema

Rua Suías – Jardim Ipanema

Rua João Teixeira Álvares – Lot. Cidade Satélite São Luiz

Rua Antônio Luciano Rodrigues – Residencial Araguaia

Rua Aziz Chaer – Setor Belo Horizonte

Rua Mário Bittar – Residencial Araguaia

Rua Paulo Danilo Bittar – Setor Belo Horizonte

Rua Murilo Braga – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua Viana Mooq – Lot. Cidade Satélite São Luiz

Av. São Dimas – Jardim Ipiranga

Terça-feira – 22/09

Av. Adalberto Ferreira – Setor Santo André

Av. Manoel Gomes – Setor Santo André

Rua Américo Prata – Setor Santo André

Rua Eng. Luiz Pargendler – Setor Santo André

Rua Tocantins – Setor Santo André

Rua Delminda Paniago Luciano – Residencial Araguaia

Rua Patos de Minas – Setor Belo Horizonte

Rua Poços de Caldas – Setor Belo Horizonte

Praça A. Coelho Neto – Lot. Cidade Satélite São Luiz

Rua Artur de Azevedo – Lot. Cidade Satélite São Luiz

Rua Joaquim Bonifácio de Siqueira – Lot. Cidade Satélite São Luiz

Av. São Dimas – Jardim Ipiranga

Quarta-feira – 23/09

Av. Atlântida – Jardim Cristal

Av. Montenegro – Jardim Cristal

Av. Rio Grande do Sul – Jardim Cristal

Rua Cuiabá – Jardim Cristal

Rua Monsueto Vian – Jardim Cristal

Rua São Leopoldo – Jardim Cristal

Av. dos Bandeirantes – Setor Bandeirantes

Rua das Ametistas – Residencial Serra das Brisas

Rua Pérola – Lot. Parqville Pinheiros

Rua Alphonsus Guimarães – Lot. Cidade Satélite São Luiz

Rua Ataulfo Alves – Lot. Cidade Satélite São Luiz

Rua Eugênio Jardim – Lot. Cidade Satélite São Luiz

Rua Humberto de Campos – Lot. Cidade Satélite São Luiz

Rua Monteiro Lobato – Vila Cruzeiro do Sul

Rua Vinícius de Moraes – Vila Cruzeiro do Sul

Rua Viriato Corrêa – Lot. Cidade Satélite São Luiz

Av. Maria Algerí – Parque Atalaia

Quinta-feira – 24/09

Av. Rio Grande do Sul – Jardim Cristal

Av. Amazonas – Jardim Rio Grande

Av. Maranhão – Jardim Cristal

Av. Porto Alegre – Jardim Cristal

Av. Xingu – Jardim Rio Grande

Rua Caxias do Sul – Jardim Cristal

Rua Petrópolis – Jardim Cristal

Rua Tangará – Jardim Cristal

Rua Borba Gato – Setor Bandeirantes

Rua Domingos Jorge Velho – Setor Bandeirantes

Rua Silva Braga – Setor Bandeirantes

Rua Aparecida de Goiânia – Jardim Helvécia Complemento

Rua Aragoiânia – Jardim Helvécia Complemento

Rua Caapaú – Jardim Helvécia

Rua Itapiranga – Jardim Ipiranga Continuação

Sexta-feira – 25/09

Rua Caapaú – Jardim Helvécia

Av. Bartolomeu Bueno da Silva – Setor Bandeirantes

Rua Manuel Preto – Setor Bandeirantes

Rua H-93 – Lot. Cidade Vera Cruz – Estrela do Sul

Rua H-95 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua Mococaba – Jardim Helvécia

Rua Oby – Jardim Helvécia

Rodovia BR-153 – Setor Araguaia / Setor Ana Rosa

Av. A – Setor Araguaia

Sábado – 26/09

Rua H-110 – Lot. Mansões Paraíso

Rua J-17 – Lot. Mansões Paraíso

FRESAGEM E APLICAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA

Segunda-feira – 21/09

Rua P-1 – Lot. Sítios Santa Luzia – Residencial

Rua Violeta – Jardim dos Buritis

Rua X-18 – Lot. Sítios Santa Luzia – Residencial

Rua X-27 – Lot. Sítios Santa Luzia

Av. Abaeté – Jardim Helvécia Complemento

Av. Curussá – Jardim Helvécia

Rua Camassari – Jardim Helvécia

Rua Ecocatu – Jardim Helvécia

Rua H-33 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua H-104 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua Felipe Camarão – Jardim Luz

Rua H-34 – Lot. Cidade Vera Cruz – Jardins Mônaco

Rua H-40 – Lot. Cidade Vera Cruz – Condomínio Empresarial Village

Rua Pires do Rio – Jardim Luz

Rua H-84 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua H-98 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua dos Anjos – Parque Trindade II

Rua Lince de Araújo – Parque Trindade II

Rua 506 – Jardim Mont Serrat

Rua 502 – Jardim Mont Serrat

Rua 516 – Jardim Mont Serrat

Rua Esmeralda – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Jamundá – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Sacará – Jardim Mont Serrat

Rua Marqueza Santos – Jardim Imperial

Rua Nova Olinda – Jardim das Esmeraldas

Rua 42 – Vila Santo Antônio

Rua 504 – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Miracema – Vila Brasília Acréscimo

Rua EM-20 – Lot. Villasul

Rua EM-11 – Lot. Villasul

Rua Barão do Rio Branco – Lot. Recanto dos Emboabas

Rua Ipê – Vila Brasília Acréscimo

Av. Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia

Rua Maracanã – Vila Brasília Acréscimo

Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia

Rua Manacá – Vila Brasília Acréscimo

Rua Princesa Isabel – Vila Brasília Acréscimo

Rua Conde D’Eu – Parque Real de Goiânia

Rua Manguari – Vila Brasília Acréscimo

Av. Domingos Martins – Parque Real de Goiânia

Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia

Terça-feira – 22/09

Rua X-27 – Lot. Sítios Santa Luzia

Av. Abaeté – Jardim Helvécia Complemento

Av. Curussá – Jardim Helvécia

Rua Camassari – Jardim Helvécia

Rua Ecocatu – Jardim Helvécia

Rua H-33 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua H-104 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua Felipe Camarão – Jardim Luz

Rua H-34 – Lot. Cidade Vera Cruz – Jardins Mônaco

Rua H-40 – Lot. Cidade Vera Cruz – Condomínio Empresarial Village

Rua Pires do Rio – Jardim Luz

Rua H-84 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua H-98 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua dos Anjos – Parque Trindade II

Rua Lince de Araújo – Parque Trindade II

Rua 506 – Jardim Mont Serrat

Rua 502 – Jardim Mont Serrat

Rua 516 – Jardim Mont Serrat

Rua Esmeralda – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Jamundá – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Sacará – Jardim Mont Serrat

Rua Marqueza Santos – Jardim Imperial

Rua Nova Olinda – Jardim das Esmeraldas

Rua 42 – Vila Santo Antônio

Rua 504 – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Miracema – Vila Brasília Acréscimo

Rua EM-20 – Lot. Villasul

Rua EM-11 – Lot. Villasul

Rua Barão do Rio Branco – Lot. Recanto dos Emboabas

Rua Ipê – Vila Brasília Acréscimo

Av. Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia

Rua Maracanã – Vila Brasília Acréscimo

Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia

Rua Manacá – Vila Brasília Acréscimo

Rua Princesa Isabel – Vila Brasília Acréscimo

Rua Conde D’Eu – Parque Real de Goiânia

Rua Manguari – Vila Brasília Acréscimo

Av. Domingos Martins – Parque Real de Goiânia

Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia

Quarta-feira – 23/09

Av. Abaeté – Jardim Helvécia Complemento

Av. Curussá – Jardim Helvécia

Rua Camassari – Jardim Helvécia

Rua Ecocatu – Jardim Helvécia

Rua H-33 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua H-104 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua Felipe Camarão – Jardim Luz

Rua H-34 – Lot. Cidade Vera Cruz – Jardins Mônaco

Rua H-40 – Lot. Cidade Vera Cruz – Condomínio Empresarial Village

Rua Pires do Rio – Jardim Luz

Rua H-84 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua H-98 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua dos Anjos – Parque Trindade II

Rua Lince de Araújo – Parque Trindade II

Rua 506 – Jardim Mont Serrat

Rua 502 – Jardim Mont Serrat

Rua 516 – Jardim Mont Serrat

Rua Esmeralda – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Jamundá – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Sacará – Jardim Mont Serrat

Rua Marqueza Santos – Jardim Imperial

Rua Nova Olinda – Jardim das Esmeraldas

Rua 42 – Vila Santo Antônio

Rua 504 – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Miracema – Vila Brasília Acréscimo

Rua EM-20 – Lot. Villasul

Rua EM-11 – Lot. Villasul

Rua Barão do Rio Branco – Lot. Recanto dos Emboabas

Rua Ipê – Vila Brasília Acréscimo

Av. Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia

Rua Maracanã – Vila Brasília Acréscimo

Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia

Rua Manacá – Vila Brasília Acréscimo

Rua Princesa Isabel – Vila Brasília Acréscimo

Rua Conde D’Eu – Parque Real de Goiânia

Rua Manguari – Vila Brasília Acréscimo

Av. Domingos Martins – Parque Real de Goiânia

Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia

Quinta-feira – 24/09

Rua Felipe Camarão – Jardim Luz

Rua H-34 – Lot. Cidade Vera Cruz – Jardins Mônaco

Rua H-40 – Lot. Cidade Vera Cruz – Condomínio Empresarial Village

Rua Pires do Rio – Jardim Luz

Rua H-84 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua H-98 – Lot. Cidade Vera Cruz

Rua dos Anjos – Parque Trindade II

Rua Lince de Araújo – Parque Trindade II

Rua 506 – Jardim Mont Serrat

Rua 502 – Jardim Mont Serrat

Rua 516 – Jardim Mont Serrat

Rua Esmeralda – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Jamundá – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Sacará – Jardim Mont Serrat

Rua Marqueza Santos – Jardim Imperial

Rua Nova Olinda – Jardim das Esmeraldas

Rua 42 – Vila Santo Antônio

Rua 504 – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Miracema – Vila Brasília Acréscimo

Rua EM-20 – Lot. Villasul

Rua EM-11 – Lot. Villasul

Rua Barão do Rio Branco – Lot. Recanto dos Emboabas

Rua Ipê – Vila Brasília Acréscimo

Av. Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia

Rua Maracanã – Vila Brasília Acréscimo

Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia

Rua Manacá – Vila Brasília Acréscimo

Rua Princesa Isabel – Vila Brasília Acréscimo

Rua Conde D’Eu – Parque Real de Goiânia

Rua Manguari – Vila Brasília Acréscimo

Av. Domingos Martins – Parque Real de Goiânia

Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia

Sexta-feira – 25/09

Rua 506 – Jardim Mont Serrat

Rua 502 – Jardim Mont Serrat

Rua 516 – Jardim Mont Serrat

Rua Esmeralda – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Jamundá – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Sacará – Jardim Mont Serrat

Rua Marqueza Santos – Jardim Imperial

Rua Nova Olinda – Jardim das Esmeraldas

Rua 42 – Vila Santo Antônio

Rua 504 – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Miracema – Vila Brasília Acréscimo

Rua EM-20 – Lot. Villasul

Rua EM-11 – Lot. Villasul

Rua Barão do Rio Branco – Lot. Recanto dos Emboabas

Rua Ipê – Vila Brasília Acréscimo

Av. Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia

Rua Maracanã – Vila Brasília Acréscimo

Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia

Rua Manacá – Vila Brasília Acréscimo

Rua Princesa Isabel – Vila Brasília Acréscimo

Rua Conde D’Eu – Parque Real de Goiânia

Rua Manguari – Vila Brasília Acréscimo

Av. Domingos Martins – Parque Real de Goiânia

Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia

Sábado – 26/09

Rua Marqueza Santos – Jardim Imperial

Rua Nova Olinda – Jardim das Esmeraldas

Rua 42 – Vila Santo Antônio

Rua 504 – Jardim Mont Serrat – Complemento

Rua Miracema – Vila Brasília Acréscimo

Rua EM-20 – Lot. Villasul

Rua EM-11 – Lot. Villasul

Rua Barão do Rio Branco – Lot. Recanto dos Emboabas

Rua Ipê – Vila Brasília Acréscimo

Av. Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia

Rua Maracanã – Vila Brasília Acréscimo

Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia

Rua Manacá – Vila Brasília Acréscimo

Rua Princesa Isabel – Vila Brasília Acréscimo

Rua Conde D’Eu – Parque Real de Goiânia

Rua Manguari – Vila Brasília Acréscimo

Av. Domingos Martins – Parque Real de Goiânia

Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia