Prefeitura divulga cronograma de asfaltamento de 21 a 26/09

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informa a programação dos serviços de recuperação asfáltica previstos para a semana do dia 21 a 26 de setembro. As equipes atuarão em ruas e avenidas de diferentes bairros do município, com serviços de microrrevestimento e de fresagem para aplicação de nova capa asfáltica.
Durante a execução dos trabalhos, os pontos programados para receber o recapeamento ficarão interditados até a conclusão dos serviços previstos para aquele dia. A orientação é para que os motoristas respeitem a sinalização e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.
Os serviços integram o Programa Aparecida Pra Frente, executado pela Prefeitura de Aparecida em parceria com o Governo de Goiás. O programa prevê o recapeamento de 353 quilômetros de ruas e avenidas em 167 bairros, ampliando a recuperação da malha viária e melhorando as condições de mobilidade no município.
De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a programação poderá sofrer alterações ao longo da semana em razão das condições climáticas, impedimentos operacionais, vazamentos, veículos estacionados que impossibilitem a execução dos serviços, atendimento a demandas emergenciais ou outras situações que comprometam os trabalhos previstos.
Confira o cronograma:
MICRORREVESTIMENTO
Segunda-feira – 21/09
Av. Alexandre Morais – Jardim Ipanema 1ª Complemento
Av. dos Tabeliães – Setor Pampulha
Av. Marechal Floriano Peixoto – Jardim Ipanema
Rua dos Kalapalos – Setor Pampulha
Rua dos Tupiniquins – Jardim Ipanema
Rua dos Xerentes – Jardim Ipanema
Rua Suías – Jardim Ipanema
Rua João Teixeira Álvares – Lot. Cidade Satélite São Luiz
Rua Antônio Luciano Rodrigues – Residencial Araguaia
Rua Aziz Chaer – Setor Belo Horizonte
Rua Mário Bittar – Residencial Araguaia
Rua Paulo Danilo Bittar – Setor Belo Horizonte
Rua Murilo Braga – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua Viana Mooq – Lot. Cidade Satélite São Luiz
Av. São Dimas – Jardim Ipiranga
Terça-feira – 22/09
Av. Adalberto Ferreira – Setor Santo André
Av. Manoel Gomes – Setor Santo André
Rua Américo Prata – Setor Santo André
Rua Eng. Luiz Pargendler – Setor Santo André
Rua Tocantins – Setor Santo André
Rua Delminda Paniago Luciano – Residencial Araguaia
Rua Patos de Minas – Setor Belo Horizonte
Rua Poços de Caldas – Setor Belo Horizonte
Praça A. Coelho Neto – Lot. Cidade Satélite São Luiz
Rua Artur de Azevedo – Lot. Cidade Satélite São Luiz
Rua Joaquim Bonifácio de Siqueira – Lot. Cidade Satélite São Luiz
Av. São Dimas – Jardim Ipiranga
Quarta-feira – 23/09
Av. Atlântida – Jardim Cristal
Av. Montenegro – Jardim Cristal
Av. Rio Grande do Sul – Jardim Cristal
Rua Cuiabá – Jardim Cristal
Rua Monsueto Vian – Jardim Cristal
Rua São Leopoldo – Jardim Cristal
Av. dos Bandeirantes – Setor Bandeirantes
Rua das Ametistas – Residencial Serra das Brisas
Rua Pérola – Lot. Parqville Pinheiros
Rua Alphonsus Guimarães – Lot. Cidade Satélite São Luiz
Rua Ataulfo Alves – Lot. Cidade Satélite São Luiz
Rua Eugênio Jardim – Lot. Cidade Satélite São Luiz
Rua Humberto de Campos – Lot. Cidade Satélite São Luiz
Rua Monteiro Lobato – Vila Cruzeiro do Sul
Rua Vinícius de Moraes – Vila Cruzeiro do Sul
Rua Viriato Corrêa – Lot. Cidade Satélite São Luiz
Av. Maria Algerí – Parque Atalaia
Quinta-feira – 24/09
Av. Rio Grande do Sul – Jardim Cristal
Av. Amazonas – Jardim Rio Grande
Av. Maranhão – Jardim Cristal
Av. Porto Alegre – Jardim Cristal
Av. Xingu – Jardim Rio Grande
Rua Caxias do Sul – Jardim Cristal
Rua Petrópolis – Jardim Cristal
Rua Tangará – Jardim Cristal
Rua Borba Gato – Setor Bandeirantes
Rua Domingos Jorge Velho – Setor Bandeirantes
Rua Silva Braga – Setor Bandeirantes
Rua Aparecida de Goiânia – Jardim Helvécia Complemento
Rua Aragoiânia – Jardim Helvécia Complemento
Rua Caapaú – Jardim Helvécia
Rua Itapiranga – Jardim Ipiranga Continuação
Sexta-feira – 25/09
Rua Caapaú – Jardim Helvécia
Av. Bartolomeu Bueno da Silva – Setor Bandeirantes
Rua Manuel Preto – Setor Bandeirantes
Rua H-93 – Lot. Cidade Vera Cruz – Estrela do Sul
Rua H-95 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua Mococaba – Jardim Helvécia
Rua Oby – Jardim Helvécia
Rodovia BR-153 – Setor Araguaia / Setor Ana Rosa
Av. A – Setor Araguaia
Sábado – 26/09
Rua H-110 – Lot. Mansões Paraíso
Rua J-17 – Lot. Mansões Paraíso
FRESAGEM E APLICAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA
Segunda-feira – 21/09
Rua P-1 – Lot. Sítios Santa Luzia – Residencial
Rua Violeta – Jardim dos Buritis
Rua X-18 – Lot. Sítios Santa Luzia – Residencial
Rua X-27 – Lot. Sítios Santa Luzia
Av. Abaeté – Jardim Helvécia Complemento
Av. Curussá – Jardim Helvécia
Rua Camassari – Jardim Helvécia
Rua Ecocatu – Jardim Helvécia
Rua H-33 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua H-104 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua Felipe Camarão – Jardim Luz
Rua H-34 – Lot. Cidade Vera Cruz – Jardins Mônaco
Rua H-40 – Lot. Cidade Vera Cruz – Condomínio Empresarial Village
Rua Pires do Rio – Jardim Luz
Rua H-84 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua H-98 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua dos Anjos – Parque Trindade II
Rua Lince de Araújo – Parque Trindade II
Rua 506 – Jardim Mont Serrat
Rua 502 – Jardim Mont Serrat
Rua 516 – Jardim Mont Serrat
Rua Esmeralda – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Jamundá – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Sacará – Jardim Mont Serrat
Rua Marqueza Santos – Jardim Imperial
Rua Nova Olinda – Jardim das Esmeraldas
Rua 42 – Vila Santo Antônio
Rua 504 – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Miracema – Vila Brasília Acréscimo
Rua EM-20 – Lot. Villasul
Rua EM-11 – Lot. Villasul
Rua Barão do Rio Branco – Lot. Recanto dos Emboabas
Rua Ipê – Vila Brasília Acréscimo
Av. Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia
Rua Maracanã – Vila Brasília Acréscimo
Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia
Rua Manacá – Vila Brasília Acréscimo
Rua Princesa Isabel – Vila Brasília Acréscimo
Rua Conde D’Eu – Parque Real de Goiânia
Rua Manguari – Vila Brasília Acréscimo
Av. Domingos Martins – Parque Real de Goiânia
Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia
Terça-feira – 22/09
Rua X-27 – Lot. Sítios Santa Luzia
Av. Abaeté – Jardim Helvécia Complemento
Av. Curussá – Jardim Helvécia
Rua Camassari – Jardim Helvécia
Rua Ecocatu – Jardim Helvécia
Rua H-33 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua H-104 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua Felipe Camarão – Jardim Luz
Rua H-34 – Lot. Cidade Vera Cruz – Jardins Mônaco
Rua H-40 – Lot. Cidade Vera Cruz – Condomínio Empresarial Village
Rua Pires do Rio – Jardim Luz
Rua H-84 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua H-98 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua dos Anjos – Parque Trindade II
Rua Lince de Araújo – Parque Trindade II
Rua 506 – Jardim Mont Serrat
Rua 502 – Jardim Mont Serrat
Rua 516 – Jardim Mont Serrat
Rua Esmeralda – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Jamundá – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Sacará – Jardim Mont Serrat
Rua Marqueza Santos – Jardim Imperial
Rua Nova Olinda – Jardim das Esmeraldas
Rua 42 – Vila Santo Antônio
Rua 504 – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Miracema – Vila Brasília Acréscimo
Rua EM-20 – Lot. Villasul
Rua EM-11 – Lot. Villasul
Rua Barão do Rio Branco – Lot. Recanto dos Emboabas
Rua Ipê – Vila Brasília Acréscimo
Av. Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia
Rua Maracanã – Vila Brasília Acréscimo
Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia
Rua Manacá – Vila Brasília Acréscimo
Rua Princesa Isabel – Vila Brasília Acréscimo
Rua Conde D’Eu – Parque Real de Goiânia
Rua Manguari – Vila Brasília Acréscimo
Av. Domingos Martins – Parque Real de Goiânia
Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia
Quarta-feira – 23/09
Av. Abaeté – Jardim Helvécia Complemento
Av. Curussá – Jardim Helvécia
Rua Camassari – Jardim Helvécia
Rua Ecocatu – Jardim Helvécia
Rua H-33 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua H-104 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua Felipe Camarão – Jardim Luz
Rua H-34 – Lot. Cidade Vera Cruz – Jardins Mônaco
Rua H-40 – Lot. Cidade Vera Cruz – Condomínio Empresarial Village
Rua Pires do Rio – Jardim Luz
Rua H-84 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua H-98 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua dos Anjos – Parque Trindade II
Rua Lince de Araújo – Parque Trindade II
Rua 506 – Jardim Mont Serrat
Rua 502 – Jardim Mont Serrat
Rua 516 – Jardim Mont Serrat
Rua Esmeralda – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Jamundá – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Sacará – Jardim Mont Serrat
Rua Marqueza Santos – Jardim Imperial
Rua Nova Olinda – Jardim das Esmeraldas
Rua 42 – Vila Santo Antônio
Rua 504 – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Miracema – Vila Brasília Acréscimo
Rua EM-20 – Lot. Villasul
Rua EM-11 – Lot. Villasul
Rua Barão do Rio Branco – Lot. Recanto dos Emboabas
Rua Ipê – Vila Brasília Acréscimo
Av. Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia
Rua Maracanã – Vila Brasília Acréscimo
Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia
Rua Manacá – Vila Brasília Acréscimo
Rua Princesa Isabel – Vila Brasília Acréscimo
Rua Conde D’Eu – Parque Real de Goiânia
Rua Manguari – Vila Brasília Acréscimo
Av. Domingos Martins – Parque Real de Goiânia
Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia
Quinta-feira – 24/09
Rua Felipe Camarão – Jardim Luz
Rua H-34 – Lot. Cidade Vera Cruz – Jardins Mônaco
Rua H-40 – Lot. Cidade Vera Cruz – Condomínio Empresarial Village
Rua Pires do Rio – Jardim Luz
Rua H-84 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua H-98 – Lot. Cidade Vera Cruz
Rua dos Anjos – Parque Trindade II
Rua Lince de Araújo – Parque Trindade II
Rua 506 – Jardim Mont Serrat
Rua 502 – Jardim Mont Serrat
Rua 516 – Jardim Mont Serrat
Rua Esmeralda – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Jamundá – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Sacará – Jardim Mont Serrat
Rua Marqueza Santos – Jardim Imperial
Rua Nova Olinda – Jardim das Esmeraldas
Rua 42 – Vila Santo Antônio
Rua 504 – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Miracema – Vila Brasília Acréscimo
Rua EM-20 – Lot. Villasul
Rua EM-11 – Lot. Villasul
Rua Barão do Rio Branco – Lot. Recanto dos Emboabas
Rua Ipê – Vila Brasília Acréscimo
Av. Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia
Rua Maracanã – Vila Brasília Acréscimo
Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia
Rua Manacá – Vila Brasília Acréscimo
Rua Princesa Isabel – Vila Brasília Acréscimo
Rua Conde D’Eu – Parque Real de Goiânia
Rua Manguari – Vila Brasília Acréscimo
Av. Domingos Martins – Parque Real de Goiânia
Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia
Sexta-feira – 25/09
Rua 506 – Jardim Mont Serrat
Rua 502 – Jardim Mont Serrat
Rua 516 – Jardim Mont Serrat
Rua Esmeralda – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Jamundá – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Sacará – Jardim Mont Serrat
Rua Marqueza Santos – Jardim Imperial
Rua Nova Olinda – Jardim das Esmeraldas
Rua 42 – Vila Santo Antônio
Rua 504 – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Miracema – Vila Brasília Acréscimo
Rua EM-20 – Lot. Villasul
Rua EM-11 – Lot. Villasul
Rua Barão do Rio Branco – Lot. Recanto dos Emboabas
Rua Ipê – Vila Brasília Acréscimo
Av. Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia
Rua Maracanã – Vila Brasília Acréscimo
Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia
Rua Manacá – Vila Brasília Acréscimo
Rua Princesa Isabel – Vila Brasília Acréscimo
Rua Conde D’Eu – Parque Real de Goiânia
Rua Manguari – Vila Brasília Acréscimo
Av. Domingos Martins – Parque Real de Goiânia
Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia
Sábado – 26/09
Rua Marqueza Santos – Jardim Imperial
Rua Nova Olinda – Jardim das Esmeraldas
Rua 42 – Vila Santo Antônio
Rua 504 – Jardim Mont Serrat – Complemento
Rua Miracema – Vila Brasília Acréscimo
Rua EM-20 – Lot. Villasul
Rua EM-11 – Lot. Villasul
Rua Barão do Rio Branco – Lot. Recanto dos Emboabas
Rua Ipê – Vila Brasília Acréscimo
Av. Frederico O Grande – Parque Real de Goiânia
Rua Maracanã – Vila Brasília Acréscimo
Rua Duque de Caxias – Parque Real de Goiânia
Rua Manacá – Vila Brasília Acréscimo
Rua Princesa Isabel – Vila Brasília Acréscimo
Rua Conde D’Eu – Parque Real de Goiânia
Rua Manguari – Vila Brasília Acréscimo
Av. Domingos Martins – Parque Real de Goiânia
Rua Visconde do Ouro Preto – Parque Real de Goiânia