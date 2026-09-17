Prefeitura de Aparecida faz a 17ª edição do Mutirão neste sábado (19)

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela abre neste sábado, 19 de setembro, a 17ª edição do Mutirão de Aparecida. Desta vez, a ação que une todas as secretarias em um único local, chega à Cidade Satélite São Luiz e região, com centenas de serviços públicos gratuitos oferecidos à população, das 8h às 15h, na Escola Municipal Cidade Satélite São Luiz.

Durante o Mutirão, os moradores poderão acessar, em um só local, serviços oferecidos por diversas secretarias municipais e instituições parceiras. A programação reúne atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, trabalho, habitação, documentação, mobilidade, Fazenda, previdência, entre outras.

A programação contará ainda com serviços e orientações previdenciárias do AparecidaPrev, feira de artesanato, atividades esportivas e culturais, educação ambiental e outros atendimentos oferecidos pelas instituições parceiras.

Entre os principais serviços oferecidos no Mutirão estão consultas oftalmológicas, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, vacinação para adultos e crianças, vacinação antirrábica e emissão e atualização do Cartão SUS.

A população também terá acesso a inscrição e atualização do CadÚnico, cadastro e atualização do Minha Casa, Minha Vida, emissão de segunda via de certidões, atendimento jurídico gratuito, encaminhamento para vagas de emprego e elaboração de currículos.

Haverá ainda emissão de cartões para idosos, pessoas com deficiência, gestantes e autistas, serviços da Fazenda e da Casa do Empreendedor, orientações previdenciárias, atividades esportivas, culturais e de educação ambiental.

Para ter acesso aos atendimentos, a orientação é que os moradores levem documentos pessoais.

Zeladoria antecede o Mutirão

Como parte da preparação para o Mutirão, a Prefeitura intensifica durante a semana os serviços de zeladoria urbana na Cidade Satélite São Luiz e região. Equipes municipais atuam com ações de limpeza, roçagem, manutenção e conservação de vias e outros serviços públicos.

A força-tarefa de zeladoria antecede os atendimentos de sábado e amplia o alcance do Mutirão, levando melhorias aos bairros e preparando a região para receber a população durante a ação.