Prefeito visita obras de UBS, UPA e CER

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, deu continuidade, na sexta-feira, 26, à série de visitas técnicas às obras da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).Durante a agenda, ele vistoriou os canteiros de obras do Centro Especializado em Reabilitação (CER), da nova UBS Independência e da reforma e ampliação da UPA Brasicon, verificando o andamento dos serviços e cobrando o cumprimento dos prazos de execução e entrega das unidades.

As obras, realizadas em parceria com o Governo Federal, vão fortalecer a rede municipal de saúde, substituindo estruturas alugadas e antigas por prédios próprios e modernos. A expectativa é ampliar a oferta de atendimentos especializados, fortalecer a cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) e melhorar a assistência às urgências e emergências no município.

Acompanhado pelos secretários municipais de Saúde, Alessandro Magalhães, e de Desenvolvimento Urbano, Wagner Siqueira, além de gestores da Prefeitura e da SMS, Vilela vistoriou minuciosamente cada obra, conferindo cronogramas, prazos de entrega e detalhes das estruturas.

A primeira visita foi ao Centro Especializado em Reabilitação (CER), que terá área construída de 3 mil metros quadrados. A obra está com cerca de 30% concluída e tem previsão de entrega para setembro de 2027. O espaço também abrigará o Ambulatório Multiprofissional de Aparecida de Goiânia (Amag), que atualmente funciona em um imóvel alugado no Jardim Nova Era.

“Onde tem gestão e força de vontade, é possível trazer resultados e estamos todos empenhados. Temos um time campeão na Saúde, temos o HMAP, com gestão Einstein, o hospital público que mais realiza cirurgias eletivas no Brasil, temos uma rede de UBSs, UPAs, CAIS, Centros Especializados, unidades de Saúde Mental e outras estruturas de referência, com colaboradores preparados e dedicados. Vamos melhorando a cada dia aquilo que recebemos e avançaremos muito. Estamos com várias unidades em reforma e em construção para oferecer uma assistência cada vez melhor à população de Aparecida”, afirmou o prefeito.

Em seguida, a comitiva visitou a UPA Brasicon, primeira unidade do gênero em Aparecida, inaugurada em maio de 2012 e atualmente em reforma e ampliação. No local, Leandro Vilela cobrou mais celeridade da empresa responsável pela obra.

“Vejo que o cronograma aqui não está conforme gostaríamos. Já cobrei e vou cobrar novamente. A empresa tem um compromisso conosco e não podemos alongar essa entrega. Vamos corrigir a rota para que tudo seja concluído dentro do prazo. Já era para haver equipes trabalhando 24 horas por dia. Essas visitas de rotina são fundamentais para fiscalizar, acompanhar e fazer os ajustes necessários. Isso faz parte da gestão em todas as áreas do governo”, ressaltou.

Encerrando a agenda, o prefeito visitou a construção da nova UBS Independência, que substituirá a unidade atual, instalada em um prédio alugado e com menor capacidade de atendimento. Construída no padrão do Ministério da Saúde, a nova UBS já está com cerca de 80% da obra concluída e contará com duas equipes da Estratégia Saúde da Família, consultórios médicos e odontológicos, salas de vacinação, espaços para práticas coletivas da equipe multiprofissional, farmácia e demais ambientes destinados ao atendimento da população.

O secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, destacou que todas as obras estão sendo acompanhadas de perto para garantir qualidade e agilidade na execução.

“Essas unidades vão melhorar significativamente o atendimento à população e têm sido acompanhadas de forma permanente pelo prefeito. Buscamos oferecer um padrão de qualidade semelhante ao do HMAP em toda a nossa rede. Estamos trabalhando intensamente para entregar essas obras o mais rápido possível e com excelência, fortalecendo cada vez mais a assistência prestada aos moradores de Aparecida”, afirmou.