Prefeito Vilela põe máquinas de asfalto no Buriti Sereno, Vila Romana e região

Seguem em andamento, neste 2º semestre, as obras de pavimentação feitas pela gestão do prefeito Leandro Vilela em diferentes regiões de Aparecida. Iniciados em maio, os serviços fazem parte do Programa Pra Frente Aparecida e estão avançando por etapas. Dentro do cronograma estabelecido, frentes de trabalho atuam para ampliar a infraestrutura urbana e melhorar as condições de mobilidade para os moradores.

As equipes da Prefeitura atuam hoje em bairros como Buriti Sereno, Vila Romana, Vila Delfiore, Dom Bosco, Rosa dos Ventos, Jardim Cristal e Jardim Esplanada. Os trabalhos se desdobram em diferentes etapas da implantação da infraestrutura viária.

“Nosso compromisso é concluir essas frentes com qualidade, fazendo não apenas o asfalto, mas toda a infraestrutura necessária, com drenagem e os serviços complementares. É um trabalho realizado em parceria com o Governo de Goiás para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida da população e também é contrapartida da gestão municipal, pelo empréstimo do Banco Brics”, explica o prefeito Leandro Vilela.

Rua no Jardim Esplanada recebe os preparativos antes da aplicação da capa asfáltica – Foto: Jhonney Macena

As obras vão além da aplicação da capa asfáltica. Após ou paralelamente à pavimentação são executados serviços como meio-fio, abertura e implantação de bocas de lobo e construção de dissipadores e outras estruturas de drenagem necessárias para concluir a infraestrutura.

Na região da Vila Romana, por exemplo, as intervenções incluem drenagem, terraplanagem e pavimentação, e esses serviços são executados também na Vila Delfiore e no Jardim das Cascatas. As obras nesses bairros iniciaram em maio, logo após o prefeito Leandro Vilela e o governador Daniel Vilela lançarem o Programa Pra Frente Aparecida. As intervenções avançam conforme previsto no cronograma de execução.

No Rosa dos Ventos, Jardim Cristal e Jardim Esplanada, as equipes avançaram na implantação das galerias de águas pluviais, etapa fundamental para executar a pavimentação e garantir o adequado escoamento quando chove.

Obras seguem sem interrupções

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) garante que as frentes de trabalho permanecem ativas até concluir os serviços. As obras avançam gradualmente, respeitando as etapas necessárias para finalizar a infraestrutura em cada região.

“As obras seguem um cronograma, e cada bairro está em uma etapa diferente. Em alguns locais já temos a capa asfáltica, mas isso não significa que o serviço terminou. Durante setembro e outubro teremos essas frentes em andamento e também a previsão de avançar, no mês que vem, para o Conde dos Arcos”, explica Alfredo Soubihe, secretário de Infraestrutura.

Pavimentação segue logo depois com instalação de meio-fio, sinalização de trânsito e outros serviços complementares – Foto: Jhonney Macena

Programa prevê pavimentação em 15 bairros

O Programa Pra Frente Aparecida reúne investimentos de R$ 301,1 milhões, em diferentes áreas. Na infraestrutura viária, estão previstos recursos para pavimentação, manutenção e recuperação das vias.

A iniciativa contempla obras de pavimentação em 15 bairros, além da recuperação de 353 quilômetros de ruas e avenidas distribuídas por 167 bairros, ampliando as melhorias na malha viária do município.

Estão incluídos no pacote de pavimentação os bairros Dom Bosco II, Vila Romana, Vila Delfiore, Jardim Cascata, Buriti Sereno, Serra das Brisas, Rosa dos Ventos, Chácara Santa Luzia, Rosa do Sul, Conde dos Arcos, Jardim Esplanada, Jardim Cristal, Village Garavelo, Polo Empresarial Goiás e Colinas de Homero.

As intervenções são executadas pela Prefeitura de Aparecida, em parceria com o Governo de Goiás, e buscam ampliar a infraestrutura urbana e proporcionar melhores condições de circulação e segurança para a população.

A Prefeitura segue também com o recapeamento em diferentes regiões da cidade. Dependendo do diagnóstico feito pela Seinfra, são executados serviços de microrrevestimento ou fresagem e aplicação de nova capa asfáltica. Nesta temporada, já foram contempladas ruas de 60 bairros, melhorando a capa asfáltica e evitando o surgimento de buracos no período chuvoso.