Ponto de Coleta de Resíduos já recebeu 500 toneladas

Mais de 468 toneladas de resíduos foram destinados corretamente ao Ponto de Coleta de Resíduos de Aparecida de Goiânia somente nos meses de julho e agosto. A unidade, localizada no Setor Goiânia Park Sul, está em funcionamento desde 25 de maio e foi criada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura para oferecer aos moradores uma alternativa adequada para o descarte de pequenos volumes de entulho, galhos, pneus, móveis inservíveis, vidros e materiais recicláveis.

O volume registrado nos dois meses reforça a importância da estrutura para evitar que resíduos sejam descartados em lotes baldios, áreas públicas e outros locais inadequados. Além de contribuir para a sujeira da cidade e a formação de pontos de descarte irregular, a prática pode resultar em multa e apreensão do veículo utilizado na infração, conforme as medidas previstas na legislação ambiental. A Prefeitura mantém ações de fiscalização em diferentes regiões do município para coibir esse tipo de ocorrência.

Destinação correta ajuda a manter a cidade limpa

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Wagner Siqueira, destaca que o Ponto de Coleta também contribui para reduzir a necessidade de deslocamento das equipes municipais para recolher materiais descartados de forma irregular.

“Quando o morador utiliza o Ponto de Coleta, ele contribui diretamente para a limpeza da cidade. O descarte irregular gera um trabalho constante para as equipes da Prefeitura, que precisam retornar aos locais para retirar o material. É um serviço que demanda máquinas, caminhões, trabalhadores e recursos públicos. Por isso, quanto mais a população utilizar o ponto de coleta, mais conseguimos direcionar esse trabalho para outras regiões e manter a cidade limpa”, afirma.

O secretário reforça que a estrutura foi pensada justamente para facilitar o descarte por parte dos moradores. O serviço funciona diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos fins de semana, sem necessidade de agendamento. A unidade recebe pequenos volumes de resíduos, respeitando os limites estabelecidos para cada tipo de material.

“O morador não precisa esperar o resíduo se acumular em casa nem procurar um lote para fazer o descarte. Ele tem um local adequado, organizado e preparado para receber esse material. É uma atitude simples que ajuda a cidade e evita problemas para quem faz o descarte de maneira irregular”, acrescenta.

Segundo ponto será implantado no Comendador Walmor

A Prefeitura também avança na implantação de um segundo ponto de coleta de resíduos em Aparecida de Goiânia. A nova unidade está em execução no Setor Comendador Walmor, e a previsão é que comece a funcionar em novembro.

Segundo a secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Pollyana Borges, a primeira unidade, no Goiânia Park Sul, tem apresentado funcionamento satisfatório e serve como referência para a expansão do serviço no município.

“Está funcionando perfeitamente. A ideia é ampliar esse modelo para que a população tenha cada vez mais opções para fazer o descarte correto dos resíduos”, destaca.

A implantação de novos pontos faz parte da estratégia da Prefeitura para reduzir a distância entre os moradores e os locais adequados para descarte, facilitando o acesso ao serviço e contribuindo para diminuir a formação de pontos clandestinos de resíduos.

Descarte irregular pode gerar penalidades

A Prefeitura orienta que moradores não utilizem lotes baldios, calçadas, áreas verdes, margens de vias ou outros espaços públicos para o descarte de entulhos. Além de comprometer a limpeza urbana, a prática pode provocar impactos ambientais e gerar pontos de acúmulo de resíduos

A fiscalização municipal já registrou ocorrências em que veículos utilizados no descarte irregular foram apreendidos e os responsáveis autuados com aplicação de multas.

A orientação é que a população utilize os pontos disponibilizados pelo município e, nos casos de materiais que não se enquadrem no serviço, procure os canais adequados para solicitar a destinação correta. Também pode colaborar denunciando casos de descarte irregular de lixo e entulho à Guarda Civil Municipal, pelo telefone 153 ou WhatsApp (62) 3238-7243, e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo WhatsApp (62) 98459-1661