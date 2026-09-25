Policarpo reafirma compromisso com servidor público

Em encontro com servidores efetivos de Goiânia, Policarpo reafirma compromisso de representação da categoria

Candidato a deputado estadual, presidente da Câmara de Goiânia discute propostas para funcionalismo em reunião realizada no Tatersal da Pecuária

Em reunião realizada na noite desta quarta-feira (23/9) com servidores efetivos da Prefeitura de Goiânia e da Câmara Municipal, o presidente do Legislativo da capital, vereador Romário Policarpo (Cidadania), reafirmou seu compromisso com a representação do funcionalismo na Assembleia Legislativa caso seja eleito deputado estadual em 4 de outubro. O encontro para discussão de propostas para o segmento foi realizado no Tatersal 2 do Parque de Exposições Agropecuárias, com público estimado de 3 mil funcionários públicos de todas as categorias do Executivo e do Legislativo.

“Os servidores públicos de Goiânia nos trouxeram até aqui e são responsáveis pelas nossas eleições para a Câmara de Vereadores. Antes de tudo, eu sou servidor público, integrante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia”, disse o candidato a deputado estadual. “Quis Deus que fosse possível que todas as categorias se unissem em torno da nossa candidatura para a Assembleia, num projeto comum para melhorar as condições de trabalho dos servidores e, assim, melhorar os serviços prestados à população”, afirmou Policarpo.

Participaram da reunião servidores e representantes das diversas categorias e unidades administrativas da Prefeitura e da Câmara de Goiânia, aliados e apoiadores de Policarpo. Candidato a deputado federal pelo União Brasil, o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, disse que ele e Policarpo “trabalharão juntos” em Goiás e em Brasília “na defesa do funcionalismo público da capital”. Candidato ao Senado pelo Cidadania, Iure Castro também firmou seu compromisso em defesa da categoria.

Natural de Brasília, Romário Barbosa Policarpo tem 39 anos e mudou-se com a família ainda durante a infância para Goiânia. Servidor de carreira do efetivo da Guarda Civil Metropolitana da capital, cumpre seu terceiro mandato consecutivo como vereador.

Sua trajetória pública começou na liderança do funcionalismo da capital, primeiro como presidente da Associação dos Servidores da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (ASGMG) e, na sequência, ao comandar o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia (SindiGoiânia), considerado a maior entidade de representação de servidores municipais de Goiás.

Policarpo foi eleito para o Legislativo da capital pela primeira vez em 2016. Em 2024, conquistou seu terceiro mandato de vereador, com 11.496 votos, o terceiro mais votado do pleito municipal e o primeiro entre os parlamentares reeleitos.

Na Câmara de Goiânia, atua em diversas áreas, com destaque para educação, saúde, cultura, esporte, meio ambiente, segurança pública e representação do funcionalismo. Alcançou marca inédita na história do Poder Legislativo ao ser escolhido pelo colegiado para presidir a Casa por quatro biênios consecutivos, exercendo o último deles atualmente (2025-2026).

Foto: Antônio Silva