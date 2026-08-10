Planalto vence e conquista acesso à Série A2

As meninas do Planalto conquistou o acesso para a Série A2 do Brasileiro Feminino com a vitória por 1×0 contra a equipe do Mato Grosso, A partida foi realizada no Anibal Toledo e o time aparecidense venceu por 1×0 o Pantanal com gol de Moara aos 45 do segundo tempo, de pênalti.

O acesso marca a campanha histórica da equipe goiana, que pela primeira vez disputou a Série A3 do Brasileiro. Em 2027, o estado de Goiás terá dois representantes na segunda divisão brasileira do futebol feminino, visto que o Vila Nova, garantiu a permanência na divisão nesta temporada.

Entre as quatro melhores equipes da Série A3, o Planalto agora foca na conquista do título nacional, o primeiro da sua história. Nas semifinais, vai encarar o Realidade Jovem, de São Paulo. A equipe paulista, eliminou o Coritiba no sábado (8), com uma vitória de 2×0 em casa, após perder na ida por 2×1. Como teve a melhor campanha, o Realidade vai decidir a vaga na final em casa, o Planalto faz o primeiro jogo em Aparecida. Além das duas equipes, a Portuguesa-SP e o Juventude do Sergipe também conquistaram o acesso.