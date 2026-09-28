Planalto pode ser campeã hoje, 28/09, às 15h30, no Anibal Toledo

Líder e com 100% de aproveitamento, Planalto enfrenta a Anapolina nesta segunda-feira, às 15h30, no Aníbal Batista de Toledo; vitória garante o título do primeiro turno

O Planalto Esporte Clube tem pela frente um dos jogos mais importantes da temporada. Nesta segunda-feira (28), às 15h30, a equipe enfrenta a Anapolina SAF, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Goiano Feminino Adulto 2026.

Líder da competição, o Planalto chega ao confronto com seis pontos, duas vitórias em dois jogos e 100% de aproveitamento. Do outro lado, a Anapolina soma quatro pontos e ocupa a segunda colocação. O confronto direto pode definir o campeão do primeiro turno.

SE VENCER, PLANALTO É CAMPEÃO

Uma vitória diante da Anapolina garante ao Planalto o título do primeiro turno com uma rodada de antecedência. A equipe vem fazendo uma campanha consistente desde o início da competição e busca confirmar dentro de campo mais uma etapa do projeto de fortalecimento do futebol feminino do clube.

O duelo desta segunda-feira coloca frente a frente as duas equipes que ocupam as primeiras posições da tabela. Além dos três pontos, está em jogo o título do primeiro turno. Caso uma mesma equipe conquiste os dois turnos, será declarada campeã goiana da temporada.

CAMPEÃO BRASILEIRO A3, PLANALTO BUSCA MAIS UM TÍTULO

O Planalto chega ao Campeonato Goiano após uma temporada histórica no futebol feminino. Em 2026, o clube conquistou o Campeonato Brasileiro Feminino A3, título nacional inédito para Goiás, e agora busca também o título estadual.

A equipe vem mantendo o trabalho de investimento e estruturação do departamento feminino, que ganhou ainda mais força após a conquista nacional.

DECISÃO NO ANÍBAL BATISTA

A partida entre Planalto e Anapolina está marcada para esta segunda-feira (28), às 15h30, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

Com a possibilidade de conquistar o primeiro turno de forma antecipada, o Planalto entra em campo sabendo que uma vitória pode colocar mais um troféu na história do clube.

CAMPEONATO GOIANO FEMININO ADULTO 2026 – 1º TURNO

Planalto EC x Anapolina SAF

📅 Segunda-feira, 28 de setembro

⏰ 15h30

🏟️ Estádio Aníbal Batista de Toledo

📍 Aparecida de Goiânia – Goiás

🎯 Em jogo: título do primeiro turno