O Pix completou seis anos com mais de 1 bilhão de chaves cadastradas e 154 milhões de brasileiros utilizando o sistema de pagamentos instantâneos.

A principal novidade anunciada pelo Banco Central (BC) é a projeção de que o Pix poderá funcionar sem internet para quem paga, por meio de pagamentos por aproximação em ambiente offline. A novidade deve usar a tecnologia NFC em celulares, cartões com chip, tags e dispositivos vestíveis, como relógios e pulseiras inteligentes.

Principais destaques do Pix em 6 anos

Quantas chaves Pix o Brasil tem: o sistema ultrapassou a marca histórica de 1 bilhão de chaves registradas em 2026.

o sistema ultrapassou a marca histórica de em 2026. Quantos brasileiros usam o Pix: são 154 milhões de usuários pessoas físicas , o equivalente a 89% da população adulta do país, além de 14 milhões de empresas ativas.

são , o equivalente a 89% da população adulta do país, além de 14 milhões de empresas ativas. Volume de transações: somente em 2025, foram quase 80 bilhões de transações, um crescimento de 25,7% frente ao ano anterior, somando mais de R$ 35 trilhões em volume financeiro.

somente em 2025, foram quase 80 bilhões de transações, um crescimento de 25,7% frente ao ano anterior, somando mais de R$ 35 trilhões em volume financeiro. Recorde diário: em 6 de novembro de 2026, o sistema registrou 319,7 milhões de transações em um único dia.

em 6 de novembro de 2026, o sistema registrou 319,7 milhões de transações em um único dia. O Pix pode funcionar sem internet? Sim, o BC projeta uma modalidade offline por aproximação que permitirá pagar sem conexão à internet, usando NFC em celulares, cartões com chip, tags e wearables.

O que o Banco Central anunciou para os 6 anos do Pix

Em nota oficial que marca os seis anos do sistema, o Banco Central destacou que o Pix se consolidou como uma infraestrutura pública digital indispensável para a economia, o comércio de varejo e a cidadania financeira no Brasil. A autarquia ressaltou que o sistema transformou radicalmente a forma como pessoas, empresas e entes governamentais movimentam recursos, promovendo eficiência, competição e inclusão no Sistema Financeiro Nacional.

Entre os números apresentados, o BC informou que, em outubro de 2026, as transações de pessoas físicas para pessoas jurídicas (P2B) alcançaram 45% do total, consolidando o Pix no dia a dia do comércio varejista. No segmento corporativo (B2B), o volume financeiro atingiu 52% do total movimentado no sistema.

O chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, Ricardo Teixeira Leite Mourão, afirmou que o Pix “consolidou-se como uma infraestrutura pública digital essencial para a população brasileira” e que o Banco Central continuará promovendo inovação, competição e inclusão financeira, “sempre com o compromisso de preservar a segurança, a estabilidade e a confiabilidade da infraestrutura”.

O Pix pode funcionar sem internet?

A principal aposta do Banco Central para os próximos anos é o Pix por aproximação em ambiente offline. A nova funcionalidade “permitirá pagamentos sem conexão à internet por meio de NFC em celulares, cartões com chip, tags e wearables”, segundo comunicado do BC.

Na prática, a novidade permitirá que o dispositivo de quem paga — como um celular, um cartão com chip ou um relógio inteligente — esteja off-line no momento da iniciação do pagamento.

O modelo em estudo é descrito pelo BC como “solução com pagador offline”: quem paga não precisa estar conectado à internet, mas o estabelecimento comercial e a infraestrutura de liquidação financeira continuam dependendo de uma arquitetura capaz de validar e processar a operação.

Banco Central projeta pagamento sem internet para os próximos anos. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A medida é vista como uma forma de ampliar o acesso ao Pix em regiões com cobertura instável de rede ou para pessoas com menor educação digital.

A nota divulgada pelo Banco Central, no entanto, não informa quando a novidade chegará aos usuários. Atualmente, o Pix por aproximação, em funcionamento desde fevereiro de 2025, exige que tanto o dispositivo do pagador quanto o do recebedor tenham NFC e estejam conectados à internet.

Saiba mais sobre o Pix

Além do pagamento sem internet, o Banco Central anunciou outras frentes de evolução para o Pix. Uma delas é o Pix Automático, lançado em junho de 2025 para pagamentos recorrentes, que ganhará funcionalidades como a possibilidade de pagamento parcial de uma cobrança e novas regras para alteração da recorrência, além de poder ser usado em situações sem periodicidade previamente definida.

Outra frente é a integração com o mercado de crédito, que possibilitará a liquidação instantânea de duplicatas escriturais por QR Code e a utilização de fluxos futuros de recebíveis do Pix como garantia em financiamentos. O BC também estuda a interligação internacional do sistema com plataformas estrangeiras, por meio de conexões bilaterais e hubs multilaterais, para agilizar remessas transfronteiriças.

Em setembro de 2026, o Banco Central do Brasil e o Banco Central Europeu iniciaram a fase de avaliação da viabilidade de interligação entre o Pix e o TIPS, o sistema europeu de pagamentos instantâneos. A expectativa é que a parceria permita transferências internacionais mais rápidas e potencialmente menos custosas entre brasileiros e europeus.

TVT News. Para outros detalhes sobre o pix, consulte o Banco Central do Brasil.