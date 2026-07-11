PATA e Semma fazem mais uma Feira de Adoção

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e do Programa de Atenção e Tratamento Animal (PATA), promove neste sábado, 11 de julho, mais uma edição da Feira de Adoção Responsável de Animais, em parceria com o Aparecida Shopping. A ação será realizada das 10h às 14h, com entrada gratuita.

A busca iniciativa de incentivo à adoção responsável e proporcionar um novo lar para cães e gatos resgatados. Nesta edição, estão disponíveis 32 animais, sendo 26 cães e 6 gatos, todos avaliados, altura e aptos para adoção.

Para analisar um dos animais, os detalhes devem apresentar documento oficial com foto, comprovante de endereço atualizado e científico dos documentos. Também é necessário levar caixa de transporte para gatos e coleira para cães, garantindo segurança na deslocação dos animais de estimação até o novo lar.

Todos os animais adotados recebem um vale-castração oferecido pela Semma, reforçando as ações de controle populacional e de promoção do bem-estar animal realizadas pelo município.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Pollyana Borges, ressalta que a feira integra as políticas públicas voltadas à proteção animal e à conscientização. “Mais do que encontrar um novo lar para esses animais, buscamos incentivo à guarda responsável e combater o abandono. Cada adoção representa uma nova oportunidade de vida para esses animais de estimação e contribui para fortalecer políticas públicas e de bem-estar animal em Aparecida”, afirma.

O gerente de marketing do Aparecida Shopping, Raphael Souza, destaca que a parceria reforça o compromisso social do empreendimento. “Receber mais uma edição da feira de adoção é motivo de satisfação para o shopping. É uma ação que une solidariedade, responsabilidade e cuidado com os animais, além de aproximar a comunidade de uma causa tão importante”, ressalta.

SERVIÇO

Assunto: Feira de Adoção Responsável de Animais

Data: 11 de julho

Horário: Das 10h às 14h

Local: Aparecida Shopping (Av. Independência, Quadra Área, Lote 01, S/N, Setor Serra Dourada 3ª Etapa — Aparecida de Goiânia)

Entrada: gratuita