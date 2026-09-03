Parceiro de caminhada com Gayer, deputado Nikolas chama Vorcaro de “lindão”

Mensagens reveladas pelo ICL Notícias mostram conversa de deputado bolsonarista com banqueiro em favor de ex-assessor

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu, em áudio enviado pelo WhatsApp no dia 30 de março de 2025, que o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, ajudasse seu advogado e ex-assessor de gabinete, Thiago Rodrigues de Faria, a liberar um ativo de mineração pendente em sua empresa.

A revelação foi publicada nesta quinta-feira (3) pela coluna da jornalista Juliana Dal Piva, no portal ICL Notícias.

Nikolas chamou o empresário de “Dani” e de “lindão” na gravação, além de expressar o desejo de ter maior proximidade com o ex-dono da instituição financeira. No áudio, o deputado bolsonarista declarou não conhecer os detalhes técnicos do negócio, mas ressaltou confiar plenamente em Faria para que o banqueiro fizesse a análise da proposta.

Após o envio do contato de Faria pelo parlamentar, Vorcaro respondeu com uma mensagem de áudio de visualização única no WhatsApp. Na sequência do diálogo, o empresário escreveu: “Amém irmão. Estamos na guerra juntos”.

No dia seguinte, 1º de abril de 2025, Nikolas informou que seu advogado estaria disponível para reuniões em Brasília, e o empresário respondeu que cuidaria da situação. As mensagens obtidas não confirmam se o encontro de fato ocorreu ou se o pedido foi atendido.

Meses após o diálogo, em setembro de 2025, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Rejeito contra um esquema de extração ilegal de minério de ferro na Serra do Curral, em Nova Lima (MG). A investigação identificou que a empresa Thiago Rodrigues Sociedade Individual de Advocacia possuía um contrato assinado com uma das principais firmas investigadas pela PF, a Gmais Ambiental.

O contrato previa que o escritório do ex-assessor de Nikolas receberia uma comissão de 25% sobre um lucro estimado entre US$ 30 milhões e US$ 45 milhões pela intermediação de uma lavra de minério pertencente à mineradora Topázio Imperial.

A concretização do negócio dependia da liberação técnica da área para mineração em Ouro Preto (MG), distrito que abriga a barragem Água Fria, apontada pelas autoridades como um dos sete barramentos com maior risco de rompimento no país.

A relação entre o deputado e o banqueiro também envolveu o financiamento de deslocamentos aéreos. Em mensagens enviadas ao empresário Flávio Carneiro, Vorcaro afirmou que pagou voos do parlamentar, registrando o texto: “Esse Nikolas eu banquei todos os voos dele”. Nikolas utilizou um jatinho ligado ao ex-dono do Banco Master por cerca de dez dias durante a campanha eleitoral de 2022.

No áudio de março de 2025, Nikolas também aproveitou para se desculpar com Vorcaro por críticas públicas que havia feito a um evento em Londres patrocinado pelo banco, em abril de 2024.

O deputado explicou que conversou posteriormente com o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, e justificou que não sabia que a instituição de Vorcaro financiava a agenda, que contou com a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Parceiro de Gayer

A parceria política entre os deputados federais Gustavo Gayer e Nikolas Ferreira envolve uma atuação conjunta em mobilizações de rua, redes sociais e eventos de fortalecimento eleitoral do bolsonarismo no Brasil. Em janeiro de 2026, Gustavo Gayer uniu-se a Nikolas Ferreira em uma caminhada de aproximadamente 240 km. O trajeto começou em Minas Gerais e seguiu em direção a Brasília, mas segundo testemunhas, a maior parte do trajeto foi feita de carro.

Procurados pelo ICL Notícias, o advogado Thiago Faria declarou que Nikolas está em campanha eleitoral e classificou as perguntas enviadas como “nada a ver”. Faria afirmou que conhece Vorcaro por ambos serem de Belo Horizonte (MG) e justificou o contato pela sua atuação profissional na área de mineração, ressaltando que nunca foi chamado para depor pela PF por não possuir envolvimento com irregularidades.

O Brasil de Fato também questionou o deputado federal, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Com BdF – Fotos e vídeo: redes sociais