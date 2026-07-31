Neste sábado, 1º/08 tem adoção de pets em parque municipal

Depois do sucesso da primeira edição realizada em um parque público, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia promove neste sábado, 1º de agosto, das 16h às 18h, a segunda feira de adoção de pets em áreas de lazer do município. Desta vez, a ação será na Praça da Cidade Administrativa Maguito Vilela, no Residencial Solar Central Park, onde 21 cães resgatados pelo Programa de Atenção e Proteção aos Animais (PATA) estarão disponíveis para adoção responsável.

Promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o evento busca aproximar os animais de famílias interessadas em adotar, além de conscientizar a população sobre guarda responsável, combate ao abandono e bem-estar animal. Nesta edição, serão disponibilizados apenas cães, já que o evento acontece em ambiente aberto.

Para a secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Pollyana Borges, a proposta é tornar as feiras cada vez mais acessíveis à população e ampliar as oportunidades para que os animais encontrem um novo lar.

“Ficamos muito felizes com o resultado da primeira edição nos parques e isso nos motivou a dar continuidade ao projeto. Nosso objetivo é aproximar ainda mais a população da causa animal e mostrar que a adoção responsável transforma vidas, tanto a dos animais quanto a das famílias que os acolhem.”

Como adotar

Para adotar um dos animais, o interessado deve apresentar documento oficial com foto, comprovante de endereço e assinar um termo de responsabilidade, comprometendo-se a oferecer os cuidados necessários ao pet.

Os cães disponibilizados para adoção passaram por avaliação veterinária e recebem todos os cuidados necessários antes de serem encaminhados para um novo lar. Os filhotes são entregues com a primeira dose da vacina e vale-castração, enquanto os adultos já são vacinados e castrados.