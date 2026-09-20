Mutirão oferece mais de 100 serviços e atende mais de 3 mil pessoas

Ação realizada na Escola Municipal Cidade Satélite São Luiz levou atendimentos de saúde, assistência social, documentação, trabalho e habitação para perto dos moradores

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, e o vice-prefeito João Campos participaram neste sábado (19) da abertura da 17ª edição do Mutirão de Aparecida, na Escola Municipal Cidade Satélite São Luiz. A ação reuniu mais de 3 mil pessoas e ofereceu mais de 100 tipos de serviços gratuitos da Prefeitura e de instituições parceiras, com atendimento até as 15h.

“Os mutirões têm a finalidade de levar o serviço para mais próximo do cidadão. É isso que nós temos feito aqui, o atendimento à nossa comunidade. No sábado, as pessoas têm a oportunidade de vir resolver alguma demanda que, durante a semana, não é possível em função das suas atividades de trabalho”, afirmou Vilela que estava acompanhado do secretariado municipal e dos vereadores Arnaldo Leite, Diogo Tufão e Rosinaldo Boy.

O prefeito explicou que o cronograma alterna as regiões atendidas para contemplar demandas da população em diferentes bairros. Nesta edição, a ação beneficiou moradores da Cidade Satélite São Luiz e de setores próximos, como Cruzeiro do Sul e Nova Era.

Na saúde, foram oferecidos consultas oftalmológicas, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, vacinação para adultos e crianças, vacinação antirrábica e emissão e atualização do Cartão SUS.

A população também teve acesso ao CadÚnico, cadastro e atualização do Minha Casa, Minha Vida, segunda via de certidões, atendimento jurídico, encaminhamento para emprego e elaboração de currículos. A programação incluiu emissão de cartões para idosos, pessoas com deficiência, gestantes e autistas; serviços da Fazenda e da Casa do Empreendedor; orientações previdenciárias; atividades esportivas e culturais; feira de artesanato e educação ambiental.

Moradora da região, Maria Aparecida de Oliveira aproveitou a ação para buscar atendimento de saúde e atualizar documentos. “Foi muito bom ter o mutirão aqui na região. Durante a semana é mais difícil sair de casa para resolver essas coisas, e hoje consegui aproveitar o sábado para colocar algumas pendências em dia sem precisar ir para longe”, contou.

Ana Paula Santos também procurou atendimento e informações sobre serviços da Prefeitura. “É uma oportunidade muito boa para a população, porque a gente encontra vários serviços no mesmo lugar. Vim para resolver uma demanda e aproveitei para buscar informação sobre outras coisas que também precisava. Facilita bastante para quem mora aqui”, afirmou.

Estrutura e atendimento

O secretário de Ação Integrada, Jeferson Ferreira, destacou a atuação conjunta das áreas da administração municipal. “Hoje nós temos aqui mais de 100 tipos de serviços para serem entregues para a população”, afirmou. Segundo ele, as equipes permaneceram mobilizadas para ampliar o acesso aos atendimentos.

Vilela ressaltou que a realização dos mutirões em prédios públicos permite concentrar recursos nos serviços. Ao cumprimentar a diretora Selma pela organização da escola, citou os investimentos na rede municipal, que atende 55 mil alunos. “Estamos recuperando as nossas unidades escolares, climatizando as salas de aula”, destacou, mencionando também merenda de qualidade, uniformes e mobiliário novo.

Zeladoria na região

Durante a semana, a Cidade Satélite São Luiz e bairros próximos receberam uma força-tarefa de limpeza, roçagem, manutenção e conservação de vias. O vereador Diogo Tufão destacou melhorias na escola, sinalização e tapa-buracos, além da previsão de entrega da reforma da Praça Castro Alves. “Também não poderia deixar de falar da Praça Castro Alves, que nós vamos entregar em breve”, afirmou.

Também participaram da abertura os secretários Wagner Siqueira, de Desenvolvimento Urbano; André Fortaleza, de Esporte e de Articulação Política; Núbia Faria, de Educação; e Carol Araújo, de Assistência Social; o superintendente de Saúde, Gustavo Assunção; os secretários-executivos Rosildo Manoel, de Infraestrutura, e Antônio Neto.