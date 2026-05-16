Mutirão da saúde faz 4 mil atendimentos

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realizou neste sábado, 16 de maio, a 9ª edição do Mutirão de Consultas Especializadas, consolidando uma estratégia que já soma mais de 4 mil atendimentos realizados ao longo das nove edições promovidas pela atual gestão municipal. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocorreu simultaneamente no Centro de Especialidades Municipal (CEM), no Jardim Boa Esperança, e no Ambulatório Multiprofissional de Aparecida de Goiânia (Amag), no Jardim Nova Era.

Ao todo, foram realizados 1.028 atendimentos previamente agendados por meio da Central de Regulação Municipal, contemplando consultas especializadas, exames, cirurgias, procedimentos odontológicos e atendimentos multiprofissionais. O objetivo da iniciativa é acelerar o acesso da população aos serviços especializados e reduzir o tempo de espera na rede municipal de saúde.

Durante a manhã, o prefeito Leandro Vilela acompanhou os atendimentos na Amag ao lado do vice-prefeito João Campos, do secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, do superintendente de Atenção à Saúde, Gustavo Assunção, e dos vereadores Gleison Flávio e Tatá Teixeira.

Ao destacar a importância dos mutirões para a população, o prefeito afirmou que a iniciativa tem garantida mais rapidez nos tratamentos e fortalecido a rede pública de saúde do município: “Esses mutirões dão fluxo às consultas especializadas, como neuropediatria, dermatologia, ortopedia e tantas outras áreas importantes. Isso traz mais ceridade para quem precisa do atendimento e fortalece ainda mais nossa rede pública de saúde. Temos buscado aprimoramento cada vez mais os tratamentos e o atendimento à população. Aparecida já é referência em saúde pública, com uma rede forte e estruturado, e seguimos trabalhando com responsabilidade, respeito e muito cuidado com as pessoas”.

O prefeito também ressaltou que a gestão acompanha de perto o funcionamento das unidades de saúde do município. “Estamos visitando constantemente as unidades, acompanhando tempo de espera, reformas e a qualidade do atendimento. Saúde é prioridade e exige responsabilidade porque estamos falando da vida das pessoas”, completou.

Ampla mobilização

No Centro de Especialidades Municipal foram oferecidos 344 atendimentos, incluindo consultas em proctologia, otorrinolaringologia, dermatologia, endocrinologia e neurologia. A unidade também realizou ultrassonografias endovaginal e obstétrica, inserção de Implanon, cirurgias de média complexidade e atendimentos odontológicos especializados pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), com procedimentos de bucomaxilo e endodontia.

Já na Amag, foram realizados 684 atendimentos especializados nas áreas de ortopedia, neuropediatria, neurologia, endocrinologia e reumatologia, além de atendimentos multiprofissionais em nutrição e fonoaudiologia, incluindo teste da linguinha.

O secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, destacou os resultados alcançados pela iniciativa e afirmou que os mutirões continuarão sendo realizados como estratégia permanente da gestão. “Hoje estamos realizando o nono mutirão de consultas especializadas da gestão do prefeito Leandro Vilela e, ao todo, já realizamos mais de 4 mil atendimentos nessas nove edições. Vamos continuar com essa estratégia, que tem agradado muito a população e também os profissionais da saúde, porque traz mais fluidez e eficiência aos tratamentos na nossa rede”, afirmou.

A ação também recebeu elogios dos moradores atendidos neste sábado. O soldado Eliel Atanázio, de 49 anos, morador da Vila Brasília, acompanhou a esposa durante uma consulta e comemorou o atendimento. “Ela estava esperando por essa consulta há meses. Quando ligaram para agendar foi uma alegria para nós. A prefeitura acerta ao oferecer essas consultas no sábado, que é mais tranquilo para quem trabalha todo dia, e isso ajuda muita gente a sair da fila de espera”, afirmou.

A moradora do Centro, Kariny de Pádua, de 31 anos, saiu satisfeita após passar por consulta com endocrinologista, aguardada havia quase dois meses. “Eu estava muito preocupado porque não posso atrasar o tratamento. Com saúde não se brinca e não pode demorar muito porque a gente vai adoecendo mais. Agora vou fazer exames, vou em outros especialistas e espero que tudo continue dando certo”, relatou.