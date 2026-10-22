MPGO/CyberGaeco faz Operação Strike Back contra invasão digital

O Ministério Público de Goiás (MPGO), por meio do CyberGaeco, deflagrou na manhã de hoje (21/10) a Operação “Strike Back”, contra investigados por invasão de contas de redes sociais e por utilizarem os perfis invadidos para divulgação de falsas oportunidades de investimentos, com retornos financeiros fictícios. A ação teve o apoio dos CyberGaecos dos Ministérios Públicos de São Paulo e do Paraná.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo e um no estado do Paraná.
A totalidade de vítimas e de prejuízos gerados pelos crimes ainda está em apuração.
O CyberGaeco orienta para que as pessoas redobrem o cuidado nas redes sociais, seguindo as dicas abaixo:
- Desconfie de promessas de retorno financeiro milagroso;
- Não é porque uma informação vem de um contato conhecido que ela é confiável, pois a conta dessa pessoa pode ter sido invadida por criminosos;
- Tenha senha forte e única para cada rede social importante;
- Habilite o duplo fator de autenticação em suas redes sociais, notadamente com o uso de aplicativo autenticador.
(Texto e fotos: CyberGaeco / Edição: Ascom – MPGO)